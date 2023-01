Brulée par son voisin, Ryma Anane hospitalisée en Espagne, va mieux

Après avoir refusé la demande de mariage de son voisin, Ryma Anane a échappé à la mort de deux doigts. En effet, le mois d’octobre 2022, cette enseignante de français, établie à Makouda dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été brulée vive.

Le prétendant en question l’a aspergé d’essence et a allumé un briqué pour incendier Ryma. Suite à ce crime, cette dernière a été transportée rapidement vers l’hôpital de la région. Mais très vite, l’état de la jeune femme a commencé à s’aggraver et l’établissement en question n’arrive plus à lui apporter les soins nécessaires.

Brulée vive par son voisin, Ryma Anane va mieux

Désespérée de l’état de leur fille, la famille, mais aussi les proches de Ryma, ont décidé de médiatiser le cas de cette enseignante de français. En effet, plusieurs appels ont été lancés pour récolter la somme d’argent permettant de soigner Ryma à l’étranger.

En effet, la famille de cette dernière s’est tourné dans un premier temps vers un hôpital à Paris. Cependant, ce dernier a exigé de payer, en un seul coup, la somme de 316 000 euros, pour 70 jours en hospitalisation. En revanche, suite à plusieurs recherches, la famille de Ryma a réussi à contacter un autre hôpital à Madrid en Espagne. Ce dernier leur a proposé un devis moins élevés.

Suite à l’hospitalisation de Ryma dans cet hôpital espagnol, les médecins ont réussi à maitriser l’infection qui a nuit à son état de santé. La jeune femme est sortie de son coma. Selon Algérie expat, en possession de nouvelles informations, Ryma Anane se porte beaucoup mieux. Cette dernière qui se trouve toujours en convalescence va de mieux en mieux.

Un gala de solidarité au profit de Ryma Anane

Le cas de Ryma Anane a connu un afflux de solidarité de la part des Algériens et des membres de la diaspora. En effet, pour permettre à cette femme de rejoindre l’hôpital de Madrid, ces derniers ont lancé une cagnotte permettant de récolter la somme nécessaire pour sa prise en charge en Espagne.

Par ailleurs, une autre initiative en faveur de Ryma Anane sera organiser le 28 janvier 2023. En effet, l’association franco-bèrbère Talaba N’SSER a décidé d’organiser un gala de solidarité, au niveau de la salle Jacque Brelà Saint-Étienne, en France. Et ce, grâce à plusieurs artistes locaux qui ont accepté de chanter pour Ryma Anane.