Brucellose humaine en Algérie : Une alerte sanitaire après plusieurs cas détectés

Un foyer de brucellose humaine a été détecté dans la commune de Mizrana, au nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, en Algérie. L’alerte a été donnée ce vendredi 14 mars par le président de l’Assemblée populaire locale, qui a annoncé la détection de dix cas confirmés, tout en redoutant une propagation de la maladie dans les jours à venir.

Face à cette situation préoccupante, les autorités locales ont immédiatement appelé la population à redoubler de vigilance, notamment les éleveurs qui sont les plus exposés à cette zoonose. Un ensemble de recommandations a été émis pour limiter la transmission de la maladie. Parmi elles figurent le respect strict des règles d’hygiène, le port d’équipements de protection (gants, masques, bottes et lunettes) pour les personnes en contact avec les animaux infectés, ainsi que la désinfection des plaies et des vêtements de travail.

🟢À LIRE AUSSI : Prouesse médicale à Oran : Une tumeur géante s’étendant du cerveau à la mâchoire retirée avec succès

En outre, le maire a insisté sur l’interdiction de la consommation de lait cru non pasteurisé et de la collecte de lait provenant d’animaux malades, rappelant que la contamination se fait principalement par l’ingestion de produits laitiers non pasteurisés.

La brucellose humaine : une maladie bactérienne dangereuse

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la brucellose est causée par des bactéries du genre Brucella, qui infectent divers animaux, surtout les bovins, les ovins, les caprins et les chiens. Chez l’homme, l’infection survient principalement par contact direct avec des animaux infectés, l’inhalation de bactéries en suspension dans l’air ou la consommation de produits laitiers contaminés.

Les symptômes de la brucellose humaine ressemblent à ceux de la grippe et incluent une forte fièvre, un état de fatigue général, des douleurs musculaires et une perte de poids. La période d’incubation peut varier d’une semaine à deux mois, bien qu’elle soit généralement comprise entre deux et quatre semaines.

Un traitement disponible, mais une vigilance nécessaire

Bien que la transmission interhumaine soit rare, la brucellose humaine peut avoir des conséquences graves sur la santé si elle n’est pas traitée rapidement. L’OMS recommande un traitement à base de doxycycline (100 mg), un antibiotique efficace contre cette infection.

🟢À LIRE AUSSI : Alimentation des Algériens durant le Ramadan et excès : qu’en pensent les experts ?

Face à cette alerte sanitaire, les autorités locales de Mizrana poursuivent la surveillance et sensibilisent la population aux risques liés à cette maladie. Elles rappellent l’importance des mesures de prévention pour éviter toute nouvelle contamination et contenir la propagation de la brucellose dans la région.

En résumé :