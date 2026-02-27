Brouillard intense : Air Algérie annonce de nouvelles perturbations de vols

Le brouillard dense qui a enveloppé le nord du pays a de nouveau perturbé le trafic aérien. Annoncées hier soir, des modifications d’horaires ont concerné plusieurs vols d’Air Algérie au départ et à l’arrivée des aéroports d’Alger et d’Annaba ce vendredi matin. La compagnie nationale avait alerté sur des ajustements liés à une visibilité fortement réduite.

À la mi-journée, les passagers concernés restent invités à vérifier le statut de leur vol. Certaines rotations ayant été décalées dans la matinée.

Air Algérie : des perturbations annoncées hier soir pour Alger et Annaba

Dans un communiqué diffusé hier soir, Air Algérie a indiqué que « des réajustements des horaires de départ pourraient concerner les vols programmés au départ et à l’arrivée » des aéroports d’Alger et d’Annaba.

La compagnie a attribué ces perturbations à un « brouillard dense persistant ». Phénomène météorologique ayant affecté les opérations depuis la soirée d’hier et durant les premières heures de la matinée.

Ces ajustements interviennent quelques jours après un épisode similaire ayant touché les plateformes d’Alger et d’Oran. Où retards et modifications d’horaires avaient déjà été enregistrés pour des raisons météorologiques.

Air Algérie mobilise ses moyens et appelle les passagers à vérifier leurs vols

Face à cette situation, Air Algérie a affirmé mobiliser « l’ensemble de ses moyens afin de garantir une prise en charge optimale des passagers concernés par ce phénomène météorologique ».

La compagnie a invité les voyageurs à :

Contacter le Centre d’appel au 33 02

Se rapprocher de leurs agences commerciales habituelles

Vérifier le statut de leur vol avant tout déplacement vers l’aéroport

Air Algérie a également présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés, précisant que ces perturbations relèvent de circonstances indépendantes de sa volonté.

Un trafic aérien régulièrement impacté par le brouillard

Le brouillard saisonnier continue ainsi d’impacter ponctuellement le programme des vols, notamment dans les grandes plateformes du nord du pays. Les compagnies ajustent alors leurs horaires afin de maintenir les exigences de sécurité liées aux conditions de visibilité.

Les passagers concernés par des vols programmés à Alger et Annaba ce vendredi matin sont donc appelés à rester attentifs aux mises à jour communiquées par Air Algérie.