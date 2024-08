BRICS : l’Algérie autorisée à rejoindre la Nouvelle Banque de Développement

L’Algérie a officiellement été admise comme membre de la Nouvelle Banque de Développement (NBD) des BRICS, une institution multilatérale créée par les économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. Cette annonce, faite par la présidente de la NBD, Dilma Rousseff.

En effet, en marge de la neuvième réunion annuelle de la NBD à Cape Town, Dilma Rousseff, présidente de la Nouvelle Banque de Développement, a confirmé l’autorisation de l’adhésion de l’Algérie à la banque.

« Nous avons un processus pour autoriser de nouveaux membres à rejoindre la banque… L’Algérie a été autorisée à devenir membre de la banque, » a déclaré Rousseff aux journalistes.

Qu’est-ce que les BRICS et la Nouvelle Banque de Développement ?

Les BRICS forment un groupe de cinq grandes économies émergentes : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Ce bloc, créé pour promouvoir la coopération économique et politique, représente aujourd’hui plus de 40 % de la population mondiale et une part importante du commerce international.

En 2015, ces pays ont alors créé la Nouvelle Banque de Développement (NBD) pour financer des projets d’infrastructure et de développement durable dans les pays membres et d’autres économies émergentes.

Son objectif principal est donc de favoriser une croissance économique équilibrée et de réduire la dépendance aux institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, souvent vues comme dominées par les pays occidentaux.