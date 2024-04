Brezina : à la découverte de l’Arizona algérien

Brezina est une commune de la wilaya d’El Bayadh à l’ouest du pays, aux portes du désert. C’est une oasis implantée sur le piémont saharien. Elle recèle d’un patrimoine riche, notamment des vestiges préhistoriques.

Située à 80 km au sud du chef-lieu de la wilaya d’EL Bayadh, Brezina est parmi les premières villes du grand Sahara. À travers son histoire, Brezina a toujours été un relais des caravanes allant vers le Gourara, Metlili, Ghardaia, mais aussi, El Golea.

Une région riche

La wilaya d’El Bayadh tire sa source de l’arabe, superlatif de blancheur en référence aux neiges de l’hiver. Car elle est située à plus de 1300 m d’altitude, où se déroulent parfois des hivers très durs.

Brezina dispose ainsi à elle seule d’importants atouts touristiques, naturels et archéologiques, une série de monuments remontant à l’ère préhistorique, de gravures rupestres (Hjar Berrik), de cavernes ainsi que d’empreintes de dinosaures qui suscitent l’intérêt aussi bien des scientifiques que des touristes.

Ksar et légende

Bent El Khass est un Ksar, lié à une ancienne légende très présente dans la mémoire des habitants de la ville. Cette princesse, dont le ksar éponyme a été rénové, dominait entièrement tous les trafics des caravanes du nord vers le sud sur toutes les villes intérieures de l’ouest allant d’El Menia, Gourara, jusqu’à Tlemcen.

Elle mena même des guerres sanglantes avec le sultan Lakhel selon les légendes léguées par les anciennes de la région. Des fortifications datant de l’époque peuvent être observé tout au long du trajet des cavernes de Khechine, Bounogta et Brézina.

Peintures rupestres

On recense pas moins d’une soixantaine de sites rupestres dans la région. Ces sites, par le billet des expressions et des sculptures sur les roches, localement appelé « El mektoubate », nous permettent aujourd’hui d’en connaitre un peu plus sur l’histoire de notre pays.

L’ensemble de l’Atlas Saharien regorge de gravures rupestres témoignant de la présence humaine dans la région dès l’Antiquité. L’homme préhistorique a en effet fait de l’Afrique du Nord un vaste territoire de chasse et d’habitation. Depuis, l’héritage immense de son histoire nous a été laissé à travers des gravures. Sans cela, nous n’aurions pu savoir que la région a été longtemps habitée par des espèces telles que le lion de l’Atlas, le rhinocéros, l’éléphant et le bubalus anticus.

El Gour

Les Gours sont des tours naturelles de roches rougeâtres aux formes étranges qui rappellent les paysages intemporels de l’Ouest Américain ou ceux des cratères de la planète Mars.

Cette zone qui jouxte le vieux ksar de Bent El-Khass revêt un cachet historique et civilisationnel et représente une destination de prédilection pour les touristes par sa proximité avec la palmeraie de Brezina et du barrage de Larouia. Ces paysages à couper le souffle, dignes des meilleurs panoramas hollywoodiens, valent ainsi à Brezina le surnom de l’Arizona algérien.