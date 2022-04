Brest : salué par entraîneur, Belaili va-t-il renouveler son contrat ?

Auteur d’une bonne prestation lors du dernier match de son équipe, le Stade Brestois 29, contre le club du FC Metz, l’international algérien, Youcef Belaïli tient son match référence avec le club Breton.

Lors de la réception de la lanterne rouge du championnat français, l’ailier algérien a pu débloquer son compteur de but en inscrivant l’unique réalisation de la rencontre. Un but qui garantirait le maintien pour les pirates bretons dans la cour de l’élite du football français.

L’entraîneur de l’équipe de Brest, le franco-arménien, Michel Der Zakarian, n’a pas manqué l’occasion tant attendue pour féliciter le natif d’Oran encore une fois lors de la conférence de presse d’avant match face à Clermont foot 63. Der Zakarian ne s’est pas laissé avoir par le but de Belaïli et a signalé les lacunes de son joueur, « Face à Metz, Youcef Belaïli a fait une bonne première mi-temps, après il a baissé. Il faut qu’il soit plus constant dans les efforts et les contre-efforts. » explique-t-il.

Satisfait, l’entraîneur de Brest est revenu sur la performance générale de son équipe, « Dans l’ensemble, on a fait un bon match. On a eu les ballons pour scorer un peu plus. On est très content d’enchaîner une nouvelle victoire, et d’avancer au classement. Comme on était quasiment sauvé avant ce match, je voulais voir les joueurs qui avaient moins de temps de jeu, et ils ont répondu présent. Ils ont bien animé notre 4-3-3, on a été solide, on a bien utilisé le ballon. » affirme-t-il.

Le chef de bord Brestois s’est félicité de l’animation de son équipe en expliquant que, « Il y a eu une bonne animation dans les couloirs avec Irvin (Cardona) et Youcef (Belaïli). » ajoute-t-il.

Les attentes montent pour la fin de saison, et pour le futur ?

Lors de la conférence de presse qui a précédé au match de Brest contre Clermont, l’entraîneur du club Breton a encore encouragé son seul buteur face à Metz. Fidèle a son habitude, Michel Der Zakarian a fait le point sur la situation de l’international algérien, « Youcef a fait un très bon match, il a mis un but, il a mis un bon ballon à Steve aussi. Techniquement, il a été bon. Quand tu arrives dans un championnat que tu ne connais pas, le rythme est différent. On ne sait pas à quel niveau il était physiquement aussi. » dit-il.

Malgré une fin saison sans enjeu pour les coéquipiers de Youcef Belaïli, ces derniers sont devant l’obligation d’accomplir une mission qui relève de l’ordre de la reconnaissance, c’est ce qu’affirme le technicien Brestois, Der Zakarian, « On reçoit deux fois de suite (Clermont et Strasbourg), et on termine à la maison contre Bordeaux, pour fêter les 70 ans du club. C’est le moment de communier avec nos supporters qui ont été présents toute la saison. Il faut leur faire plaisir. Le maintien est mathématiquement acquis, j’espère que les joueurs vont être encore plus libérés dans les têtes. » finit-il par dire.

Une ambiance qui donnera des idées à l’international algérien quant à son futur au sein du club de la Bretagne. Courtisé par de nombreux club dans le Golfe, Belaïli, et malgré un début difficile dans le championnat français, n’a pas perdu la confiance de son entraîneur, un détail qui pèserait dans le choix du de l’ailier de l’équipe d’Algérie.