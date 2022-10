Brest : première distinction personnelle de la saison pour Belkebla

L’actualité des joueurs algériens de l’équipe du Stade Brestois est encore à l’ordre du jour malgré la résiliation de contrat de l’ailier de l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli, avec le club breton.

En effet, après un mois tourmenté par de nombreux événements sportifs, le milieu de terrain algérien, Haris Belkebla, a reçu une distinction personnelle avec l’équipe pensionnaire du championnat français, Brest.

Ainsi, le milieu de terrain de la formation brestoise a été élu « Joueur du mois de septembre » de l’équipe de Brest suite aux résultats du vote des supporters.

🏆 Vous avez élu 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗕𝗲𝗹𝗸𝗲𝗯𝗹𝗮 joueur 𝗭𝗶𝗹𝗶𝗮 du mois de Septembre ! 🤝 @EauZilia, l’eau minérale corse pic.twitter.com/MfiBYCqMEG — Stade Brestois 29 (@SB29) October 14, 2022

Haris Belkebla a pris part à toutes les rencontres du club de Brest depuis le début de la saison et a inscrit un seul but. Lanterne rouge de la Ligue 1 Uber Eats après 10 matchs, Brest est, d’ores et déjà, dans un tournant important de sa saison.

Limogeage de l’entraîneur Michel Der Zakarian : une conséquence logique après le départ de Belaïli ?

Après le départ précipité de l’international algérien, Youcef Belaïli, des rangs de l’équipe de Brest, les premières fissures sont apparues dans l’édifice du club breton.

Au milieu de la polémique qui a accompagné son départ, le joueur, et le club, ont tenu à apaiser l’atmosphère et à enterrer la hache de guerre. Néanmoins, le départ du natif d’Oran a été suivi, une semaine après, du départ de son ancien coach, le franco-arménien, Michel Der Zakarian.

Malmené en classement et enchaînement de défaites, telles sont les principales raisons de la rupture en vue entre l’entraîneur Zakarian et le club de Brest. En effet, le club de breton a communiqué sur la situation de l’entraîneur quinquagénaire, « Le Stade Brestois a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Michel Der Zakarian, en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de ses adjoints Franck Rizzetto, David Bechkoura et Alexandre Garcia. » lit-on dans le communiqué du club.

« Dans l’attente de leur rendez-vous avec la direction vendredi prochain, l’intérim sera assuré cette semaine par le staff toujours en place (Julien Lachuer et Yvan Bourgis) et Bruno Grougi, actuel entraîneur de l’équipe de National 3. » ajoute le communiqué.

Ainsi, les dirigeants du club brestois ont mis à l’écart l’entraîneur Zakarian en vue d’un prochain limogeage imminent, sauf un énorme retournement de situation. Les coéquipiers d’Islam Slimani et Haris Belkebla affronteront l’équipe de Nantes dimanche prochain pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1.