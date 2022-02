Brest : la presse française critique violemment Belaïli

L’arrivée triomphale de Youcef Belaïli à Brest semble devenir un lointain souvenir. Après 3 matchs avec le Stade Brestois 29, l’ailier algérien peine toujours à trouver le chemin des filets. C’est ce qui a fait de lui la cible préférentielle de la presse française après chaque match de l’équipe bretonne.

Le journal l’Équipe, qui était le premier à critiquer les prestations de Belaïli, et ce, dès son premier match, n’a pas manqué de mettre l’algérien dans le viseur en lui attribuant encore une fois la note de 3/10, faisant de lui le joueur le moins bon du match de son équipe contre le Stade de Reims dimanche dernier.

Le quotidien français ne s’est pas contenté de cette note rédhibitoire et réductrice du talent de l’international algérien et a même réprimandé le natif d’Oran suite au pénalty raté à la 53ᵉ minute du match » Belaïli devait presser plus lors du second ballon qui est revenu vers lui » lit-on dans les pages intérieures du journal français.

Les critiques ne se sont pas arrêtées sur ce point et ont évoqué l’historique de Belaïli avec la loi 14 du football, autrement appelé les penalties « C’est le 3ᵉ pénalty non réussi par Belaïli, avec l’équipe de l’Algérie il s’est vu raté 2 penalties, un contre le Niger et un autre contre le Qatar » écrit un autre site français spécialisé.

La France, une terre hostile pour Belaïli ?

Le retour de Youcef Belaïli en Ligue 1 avait laissé entendre que l’international algérien avait à cœur de renouer avec les terrains européens et plus précisément les terrains de l’hexagone. Son premier passage au SCO d’Angers n’est pas le plus beau souvenir quand on invoque la carrière de Belaïli. Sous les couleurs du stade brestois, la Bretagne a ouvert ses bras pour l’ailier de 29 ans, mais le reste de la métropole ne suit pas ce chemin.

Victime de racisme lors du dernier déplacement des pirates (SB29) à Reims dans la région du grand Est français, le numéro 24 algérien ne vit pas ses meilleurs moments en France. Cependant, Youcef Belaïli n’est pas le seul joueur critiqué par la presse française. Lorsque les flèches de cette dernière s’abattent sur un septuple Ballon d’Or à l’image de Lionel Messi, on peut se demander si les critiques des tabloïds français sont vraiment fondées.