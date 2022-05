Brest – Clermont : décisif, Belaïli enchaine les bonnes performances

Après qu’il a réussi à débloquer son compteur de but avec son équipe, le Stade Brestois 29, l’international algérien, Youcef Belaïli, enchaîne les bonnes performances dans le championnat français.

L’équipe de Michel Der Zakarian, pourtant mis en difficulté dès la demi-heure du jeu à la suite de l’expulsion de l’ailier, Romain Del Castillo, les Brestois ont pu trouver la faille dans la défense de leur adversaire du jour, Clermont Foot 63, qui occupe la première place devant la zone de relégation. Les hommes de Zakarian se sont remis au talent de l’international algérien, Youcef Belaïli, titulaire lors de cette rencontre, pour sécuriser leur 2ᵉ victoire de rang.

En effet, et sur un centre de l’extérieur, le natif d’Oran a parfaitement placé le ballon sur la tête de son coéquipier, Steve Mounie, pour inscrire le second but de la rencontre qui s’est soldé sur le score de 2-0 pour les Bretons. Avec cette passe décisive, Belaïli améliore son ratio qui s’élève à un seul but et deux passes décisives lors de 10 matchs sous les couleurs du SB29.

Une prestation saluée Outre-Pyrénées

La passe décisive de Youcef Belaïli lors du match face à Clermont n’a pas été le seul fait d’armes pour l’ailier algérien. Belaïli a brillé de part une prestation grandiose retrouvée après énormément d’attente pour ses fans. Une prestation qui n’est pas passée inaperçue pour le journaliste d’AS, Andrés Onrubia Ramos.

Le journaliste espagnol n’est pas allé avec le dos de la cuillère et a placardé sur son compte Twitter les mots suivants : Youcef Belaïli est un joueur extraordinaire. Brest a perdu Faivre, mais l’Algérien a fait oublier l’ailier en un temps record. Sa frappe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cou-de-pied, est une source de production constante. Décisif dans les 2 buts aujourd’hui face à Clermont. » écrit-il. Une comparaison qui ne sera pas pour déplaire à l’attaquant algérien qui semble retrouver ses repaires à Brest. À noter qu’avec cette victoire, l’équipe de Michel Der Zakarian a assuré officiellement son maintien pour la saison prochaine dans l’élite du football français.