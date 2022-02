Brest : Belaili sera-t-il présent aujourd’hui face à Troyes ?

À peine arrivée à sa nouvelle destination en France, le Stade Brestois en l’occurrence, le milieu de terrain algérien Youcef Belaili continu toujours à faire le buzz et d’enchainer les bonnes affaires à son nouveau club.

En effet, l’Algérien a fait exploser les compteurs des réseaux sociaux dudit club, à savoir Twitter, Facebook et Instagram, quelques heures seulement après le 31 janvier, date de l’annonce de recrutement de l’Oranais.

Ce n’est pas tout ! Ce dernier a même participé avec les Brestois lors de la rencontre face à Rennes qui s’est soldée par la défaite des nouveaux coéquipiers de Belaili, avec 2 buts contre zéro.

Toutefois, la presse, notamment française, n’a pas manqué de juger le niveau de l’Algérien lors de ladite confrontation de « moyen », voire « faible ».

Belaili visiblement prêt pour la rencontre face à Troyes

Face à cet effet, le natif d’Oran est en pleine préparation et entrainement, et compte bien se rattraper ce dimanche contre Troyes, surtout après sa première compliquée sous le maillot de Brest.

Prévue aujourd’hui, dimanche 13 février 2022, la réception de Troyes à Francis Le Blé pour le choc face à Brest à partir de 15 heures, s’annonce déjà enflammée, notamment que le nouveau terrain de jeu algérien du club Brestois se présente sans doute plus favorable, dans le but de prouver sa haute performance et se relever au défi.

Dans le même sillage, il est utile de rappeler que Youcef Belaili a rejoint le club de Brest, dans lequel évolue son coéquipier de l’équipe nationale, Haris Belkebla, après presque deux mois de la résiliation de son contrat avec son ancien club qatari, le Qatar SC, précisément avant la finale de la Coupe arabe 2021 au Qatar.