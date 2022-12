Après Diego Maradona il y a deux ans, un autre meilleur footballeur qu’a connu la planète est tout proche de s’éteindre. Le Brésilien Pelé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est proche de perdre son combat contre le cancer. Son état de santé s’aggrave, affirment ses proches.

Agé de 82 ans, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes Do Nascimento, est gravement malade depuis quelques jours. Mais ces dernières heures, sont état de santé s’est aggravé.

Il faut dire que les nouvelles ne sont pas bonnes pour celui qui a marqué son empreinte le football brésilien. En effet, il est proche de s’éteindre à l’hôpital de Sao Paolo au Brésil. Celui qu’on surnomme le « roi du football » souffre du cancer du colon ainsi que des dysfonctionnements rénaux et cardiaques.

Pelé est proche de perdre son combat contre le cancer. Au point il a fait ses adieux à ses proches dans son lit d’hôpital.

Au grand complet, sa famille était réunie pour rester à son chevet. Les trois enfants du « roi » ont trôné à ses côtés, comme ils l’ont montré dans une photo publiée sur les réseaux sociaux.

Et selon plusieurs médias, la légende Pelé aurait fait ses adieux à ses filles comme en témoigne ce tweet : « Pelé dit au revoir à sa famille et à ses amis depuis son lit d’hôpital. Légende du football, Pelé perd lentement la bataille contre le cancer, sa famille dit que « son état s’aggrave encore plus ».

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says ‘his condition is worsening even further’. 😢🙏💔 pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd

