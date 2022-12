Le football mondial est en deuil. L’un des meilleurs joueurs qu’a connu la planète, le Brésilien Pelé, n’est plus. Il est décédé cet après-midi à l’hôpital Sao Paolo, au Brésil, à des suites d’une longue maladie.

La légende brésilienne de football, Edson Arantes Do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, n’est plus. En effet, il est décédé cet après-midi à l’hôpital Sao Paolo au Brésil.

Comme tout le monde le sait, l’un des meilleurs joueurs qu’a connu la planète était atteint d’un cancer du côlon, diagnostiqué en septembre 2021, et souffrait d’insuffisance rénale et cardiaque. Hospitalisé depuis environ une semaine, c’est cet après-midi qu’il a rendu l’âme à l’âge de 82 ans.

Une triste nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond. Une autre légende de football s’en va après Johann Cryff et Diego Armando Maradona. Repose en paix Pelé, le football mondial ne t’oubliera jamais !

Qui est la légende brésilienne Pelé ?

Icône du football, Pelé est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Issu d’une favela, il gagne sa première Coupe du Monde avec le Brésil en 1958, à l’âge de 17 ans. Il décroche deux nouveaux sacres avec la Seleçào en 1962 et 1970, faisant de lui le joueur le plus titré de la compétition.

Connu pour sa technique de jeu exceptionnelle et sa vitesse, il aurait marqué plus de 1200 buts, selon la FIFA.

Pelé évolue durant presque l’intégralité de sa carrière dans on club de toujours, le Santos FC.

En 1995, après avoir pris sa retraite sportive, Pelé devient le premier ministre de couleur de l’histoire du Brésil.