Marché pétrolier : le Brent à plus de 105 dollars, où en est l’Algérie ?

Les prix du pétrole ont légèrement reculé ce vendredi matin, après plusieurs séances marquées par des variations importantes. Malgré ce repli, les deux principales références pétrolières restent orientées à la hausse sur la semaine, soutenues notamment par la baisse plus forte que prévu des stocks américains de brut.

Les marchés pétroliers terminent la semaine dans un contexte de volatilité, alors que les investisseurs surveillent l’évolution de l’offre mondiale et les indicateurs susceptibles d’influencer l’équilibre entre la production et la demande.

Vers 11 h, heure algérienne, le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, pour livraison en décembre, reculait de 0,40 %, à 105,52 dollars. De son côté, le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine pour livraison en novembre, perdait 0,69 %, pour s’établir à 97,28 dollars le baril.

Ce léger recul ne remet toutefois pas en cause la tendance hebdomadaire. Sur l’ensemble de la semaine, les deux références pétrolières restent en territoire positif, avec une progression particulièrement marquée pour le brut américain.

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Les stocks américains de brut soutiennent les cours

L’évolution des réserves pétrolières aux États-Unis constitue l’un des principaux facteurs ayant influencé les cours au cours des dernières séances. La baisse plus importante que prévu des stocks américains de brut a notamment contribué à soutenir les prix.

Jeudi, le WTI avait ainsi progressé de plus de 3 %, porté par le recul marqué des réserves. Cette diminution a été liée à des arrêts de production provoqués par des ouragans, qui ont affecté l’activité pétrolière américaine.

Les stocks de brut représentent un indicateur suivi de près par les marchés, car ils permettent d’évaluer l’équilibre entre l’offre disponible et la demande. Une diminution supérieure aux prévisions peut soutenir les prix, notamment lorsqu’elle s’accompagne de perturbations de la production.

Les investisseurs restent néanmoins attentifs à l’évolution de ces réserves afin de déterminer si cette baisse constitue un phénomène ponctuel ou si elle traduit une évolution plus durable de l’approvisionnement du marché américain.

Le Brent et le WTI terminent la semaine dans le vert

Malgré le recul enregistré vendredi matin, les deux principales références pétrolières affichent une progression hebdomadaire. Selon les données communiquées, le Brent gagnait 0,44 % sur la semaine, tandis que le WTI enregistrait une hausse nettement plus importante, de 5,81 %.

Cette différence d’évolution illustre notamment la sensibilité du brut américain aux variations des stocks et aux perturbations de la production aux États-Unis.

La séance de jeudi avait déjà mis en évidence la volatilité du marché, avec une évolution contrastée des cours après les gains enregistrés mercredi. Le rebond marqué du WTI, soutenu par les données sur les réserves américaines, contraste avec le léger recul observé ce vendredi matin.

Quels facteurs surveiller pour la suite ?

Pour les prochaines séances, les opérateurs devraient continuer à suivre les indicateurs liés à la production, aux stocks et à la consommation de pétrole. Les prochaines données sur les réserves américaines permettront notamment de mieux apprécier l’évolution de l’offre disponible sur le marché.

La demande mondiale restera également un élément déterminant pour anticiper la direction des cours. Une évolution plus forte ou plus faible que prévu de la consommation pourrait modifier les perspectives d’équilibre entre l’offre et la demande, et ainsi influencer les prix.

Le léger repli enregistré ce vendredi intervient donc dans une semaine globalement positive pour les deux références pétrolières. Avec un Brent à 105,52 dollars et un WTI à 97,28 dollars le baril vers 11 h, heure algérienne, les cours restent soutenus par les évolutions récentes du marché, notamment la baisse des stocks américains de brut.