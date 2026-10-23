Pétrole : le Brent dépasse les 110 dollars, les prix repartent à la hausse

Les cours du pétrole poursuivent leur progression sur les marchés internationaux. Le Brent, référence du pétrole algérien, a de nouveau franchi le seuil des 110 dollars le baril, se rapprochant de son plus haut niveau en cinq mois. De son côté, le brut américain WTI évolue à proximité des 100 dollars, confirmant la tendance haussière observée sur le marché pétrolier.

Cette remontée intervient après un repli enregistré mardi. Le Brent avait alors atteint un sommet de cinq mois à 111,99 dollars le baril, avant de terminer la séance à 108,79 dollars. Le WTI avait, pour sa part, clôturé à 101,79 dollars, en baisse de 1,8 % pour son contrat arrivant à échéance.

L’évolution des prix reflète les préoccupations des opérateurs concernant l’offre mondiale de pétrole et la disponibilité des volumes sur les marchés. Les investisseurs restent également attentifs aux indicateurs économiques et aux données relatives aux stocks des principaux consommateurs, susceptibles d’influencer les perspectives d’approvisionnement.

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Les stocks et la production au cœur des préoccupations

Les dernières données sur les réserves américaines contribuent également à soutenir les cours. Selon l’American Petroleum Institute (API), cité par Reuters, les stocks de pétrole brut des États-Unis ont diminué de 4,9 millions de barils durant la semaine achevée le 16 octobre. Cette baisse intervient dans un contexte marqué par des tensions sur le marché du diesel et un renchérissement des produits raffinés.

Du côté de l’offre, la production de l’OPEP+ a progressé en septembre pour atteindre 39,07 millions de barils par jour, soit une hausse d’environ 900 000 barils par jour par rapport au mois d’août, selon les sources secondaires utilisées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Malgré cette augmentation, les volumes supplémentaires n’ont pas suffi à dissiper les inquiétudes sur l’approvisionnement. Les coûts du transport maritime, les assurances et les frais liés aux itinéraires alternatifs constituent également des facteurs de pression sur les prix.

Dans ce contexte, l’évolution des cours dépendra notamment des prochaines données sur les stocks, du niveau de production des principaux exportateurs et des perspectives de demande mondiale. Ces indicateurs seront déterminants pour anticiper la trajectoire du Brent et du WTI au cours des prochaines séances.