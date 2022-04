Bras de fer Amara – BF : encore un nouveau rebondissement

Le président de la fédération algérienne de football Charaf-Eddine Amara, en vertu des prérogatives qui lui sont conférées, notamment l’article 39.2 des statuts de la Fédération, a signé hier soir des décisions portant sur la suspension provisoire de deux membres du Bureau fédéral, en l’occurrence Mouldi Aïssaoui et Amar Bahloul. Un nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose le président démissionnaire et les membres de son bureau.

L’information a été communiquée par le site officiel de la FAF. Si Charaf-Eddine Amara a pris une telle décision, conformément aux statuts de la Fédération, c’est au «au titre des mesures strictement conservatoires, concerne toutes leurs fonctions au sein du BF de la FAF et a pour suite directe et naturelle, dès sa prise d’effet, d’interdire l’exercice de toute activité liée directement ou indirectement à la fonction de membre du BF. La décision prise par le Président de la FAF a été motivée par le constat d’atteintes répétées à l’obligation de réserve imposée par les statuts de la Fédération et pesant sur chacun des membres du BF.», a écrit la première instance du football national sur son communiqué.

Charaf-Eddine Amara a envoyé un message indirect aux autres membres du bureau fédéral opposants en interdisant «toute déclaration sur quelconque question concernant le fonctionnement et les décisions, passées ou à venir, de la FAF.».

L’article 35.7 desdits statuts dispose : « A l’exception du Président ou du Porte-Parole de la FAF, les membres du Bureau fédéral sont tenus à l’obligation de réserve en dehors du cadre intérieur de la Fédération. Tout manquement à cette obligation sera considéré comme faute grave et traité comme tel. ».

Il est, par ailleurs, précisé dans le rendu de la décision que la suspension « vaut jusqu’à la décision qui sera rendue par l’organe juridictionnel compétent. ».

Amara contre-attaque

Après que Charaf-Eddine Amara ait annoncé sa démission lors de la réunion extraordinaire tenue le 31 mars dernier, soit après l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde, les membres du bureau fédéral ont programmé dans la foulée une assemblée générale qui devait avoir lieu aujourd’hui.

Il est donc clair que l’intervention musclée du président de la FAF vise à annihiler toutes tentatives de la part des 6 membres opposants qui s’apprêtaient à tenir ce soir à l’hôtel Olympic de Dely Ibrahim leur réunion du BF à partir de 22h.

Bahloul et Aïssaoui réduisent donc le nombre de membres devant assister à cette réunion, une manière de la dépourvoir de toute légalité, il faut dire que pour valider cette réunion, il fallait que les opposants réussissent à réunir deux choses essentielles, d’abord la présence de Maouche, installé initialement par Amara (avant de se rétracter) et garantir la présence de 50% des membres du BF, chose qui ne peut plus être satisfaite après la défection de 2 éléments initiateurs de ce mouvement de rébellion.

Il faut dire que Bahloul, Aïssaoui et les autres considèrent toujours Amara démissionnaire, et par ricochet, ses décisions sans la moindre crédibilité, ils devraient maintenir leur plan initial, c’est-à-dire cette réunion de ce soir. Un bras de fer qui semble encore loin d’être fini, surtout quand on sait que ces mêmes membres ont refusé d’assister à la prochaine réunion que tiendra Amara le 17 avril prochain. Entre-temps, les voix continuent de s’élever pour réclamer une intervention du ministère de la jeunesse et des sports afin de mettre un terme à ce cirque qui n’honore pas le football Algérien.