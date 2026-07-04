Braquages à l’arme blanche à Alger : la justice prononce une lourde condamnation

Le tribunal de Bir Mourad Raïs a prononcé de lourdes peines à l’encontre de l’homme accusé d’avoir commis une série de braquages à l’arme blanche contre des commerces dans la commune de Bir Khadem, à Alger. Les faits, largement relayés sur les réseaux sociaux grâce aux images des caméras de surveillance, avaient suscité une vive émotion dans l’opinion publique en raison de leur violence et de leur caractère spectaculaire.

Reconnu coupable dans deux affaires distinctes, le prévenu, identifié par ses initiales « S. Souheil », a été condamné à un total de 25 ans de prison ferme, assorti de sanctions financières et de dommages et intérêts au profit des victimes.

Selon le jugement rendu par le tribunal de Bir Mourad Raïs, l’accusé a écopé de 15 ans de prison ferme dans la première affaire, ainsi que d’une amende d’un million de dinars.

Cette condamnation fait suite aux poursuites engagées pour coups et blessures volontaires commis à l’aide d’une arme blanche, menaces de mort et autres infractions prévues par le Code pénal algérien.

Dans une seconde affaire, portant sur un vol commis sous la menace d’une arme blanche au préjudice d’un commerçant, la justice a prononcé une peine supplémentaire de 10 ans de prison ferme.

Le tribunal a également ordonné que le condamné verse des indemnisations financières aux commerçants constitués parties civiles, afin de réparer les préjudices matériels et moraux subis à la suite des agressions.

Ces décisions interviennent quelques jours après les réquisitions du procureur de la République, qui avait demandé des peines allant de 15 à 20 ans de prison ferme dans les deux dossiers, estimant que les faits reprochés étaient particulièrement graves et avaient provoqué un important climat de peur parmi les habitants et les commerçants du quartier.

Des attaques en plein jour filmées par les caméras de surveillance

L’affaire a rapidement pris une dimension nationale après la diffusion de plusieurs vidéos captées par des caméras de surveillance. Les images montrent le suspect, vêtu d’un tee-shirt jaune et armé d’un grand sabre, pénétrant dans plusieurs commerces de Bir Khadem.

Sous la menace de son arme blanche, il exigeait que les commerçants lui remettent l’argent disponible avant de quitter rapidement les lieux.

Ces scènes, tournées en plein jour et devant des passants, ont profondément choqué les internautes. Les vidéos ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux, où de nombreux citoyens ont appelé à son arrestation rapide ainsi qu’à l’application des sanctions les plus sévères.

Les investigations ont révélé que les agressions avaient été commises successivement au cours de la même journée. Le suspect se déplaçait d’un commerce à un autre, profitant de l’effet de surprise pour menacer les gérants avec son arme avant de s’emparer de l’argent et de prendre la fuite.

Les enregistrements des caméras de surveillance ont joué un rôle déterminant dans l’identification du suspect, les images permettant de distinguer clairement son visage ainsi que son mode opératoire.

Une enquête rapide et des aveux partiels devant le tribunal

À la suite de la diffusion des vidéos et de l’émotion suscitée dans l’opinion publique, le parquet près le tribunal de Bir Mourad Raïs a ouvert une enquête en urgence et ordonné l’interpellation de l’auteur présumé.

Les éléments de la Gendarmerie nationale sont parvenus à l’arrêter dans un délai relativement court avant de le présenter devant la justice.

Lors de son procès, le prévenu s’est présenté sans avocat. Il a reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés tout en cherchant à minimiser sa responsabilité.

Devant le tribunal, il a notamment affirmé qu’il n’avait pas eu l’intention d’agresser les victimes, qu’il a décrites comme étant ses voisins. Il a également déclaré qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits, lorsqu’il a pénétré dans les commerces en brandissant son arme blanche.

Toutefois, ces déclarations n’ont pas convaincu la juridiction.

La justice retient la gravité des faits

Pour rendre sa décision, le tribunal s’est appuyé sur un ensemble d’éléments de preuve, notamment les vidéos des caméras de surveillance, les témoignages des victimes ainsi que les procès-verbaux établis durant l’enquête.

La justice a considéré que l’utilisation d’une arme blanche pour terroriser des commerçants et s’emparer de leur argent constituait une circonstance particulièrement grave, justifiant des peines lourdes.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la politique pénale visant à lutter contre les crimes violents et les actes de délinquance commis avec des armes blanches. Ces dernières années, l’Algérie a renforcé son arsenal juridique afin de réprimer plus sévèrement les agressions mettant en danger la sécurité des citoyens.

Le verdict prononcé dans cette affaire illustre cette volonté de fermeté. Très médiatisée depuis la diffusion des vidéos, l’affaire de Bir Khadem est devenue un symbole de la lutte contre les agressions visant les commerçants et les actes de violence commis en pleine voie publique, la justice ayant choisi de répondre par des sanctions particulièrement dissuasives.