Braquage spectaculaire d’une banque : les voleurs dérobent 14 milliards… où en est l’enquête ?

Une opération criminelle d’envergure a ciblé une agence de la Banque Gulf Algeria (AGB) dans la wilaya de Guelma, provoquant une vive réaction des autorités. Le montant dérobé, estimé à plus de 14 milliards de centimes, a été en grande partie récupéré grâce à l’intervention rapide des services de sécurité, qui ont également procédé à plusieurs arrestations.

Selon un communiqué du parquet près le tribunal de Guelma, les faits remontent au 31 mars 2026, vers 8h30 du matin. Six individus ont exécuté le braquage en se faisant passer pour des agents d’une société de sécurité chargée du transport de fonds entre l’agence bancaire et la Banque centrale.

Cette usurpation d’identité leur a permis d’accéder aux lieux sans éveiller immédiatement les soupçons, facilitant le vol d’un montant estimé à 142 millions de dinars algériens.

Une enquête rapide et des interpellations multiples

Dès le signalement de l’incident, la brigade régionale de lutte contre les crimes majeurs à Constantine a ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent. Les investigations ont permis, en un temps record, d’identifier et d’interpeller plusieurs suspects.

Au total, 11 personnes ont été arrêtées, dont les principaux auteurs et leurs complices. Un suspect reste toutefois en fuite et fait l’objet de recherches actives.

Les investigations ont également révélé des défaillances au sein de l’agence bancaire visée. Cinq employés ont été arrêtés pour manquement à leurs obligations professionnelles, tandis qu’un policier a été interpellé pour son implication présumée dans cette affaire.

Ces éléments confirment la complexité du dossier, mêlant complicité interne et organisation criminelle structurée.

Les forces de sécurité ont réussi à récupérer près de 137 millions de dinars, soit la majeure partie de la somme volée. Selon les autorités, plus de 13 milliards et 700 millions de centimes ont été retrouvés.

Les recherches se poursuivent afin de récupérer le reste du montant et d’arrêter le suspect toujours en fuite.

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Saisie de matériel utilisé lors de l’opération

Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont saisi plusieurs éléments liés à l’affaire : des uniformes professionnels utilisés pour tromper les victimes, quatre véhicules dont un utilitaire ayant servi lors du braquage, ainsi que des sommes en devises étrangères.

Des cachets falsifiés et des bijoux en métal précieux ont également été récupérés, laissant supposer l’implication du réseau dans d’autres activités illégales.

Cette affaire met en évidence l’efficacité de la coordination entre les différents services de sécurité dans l’est du pays. Grâce à une action rapide et ciblée, les forces de l’ordre ont pu démanteler ce réseau en un temps record.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Guelma, où ils devront répondre des accusations portées contre eux.

Ce braquage illustre les méthodes de plus en plus sophistiquées utilisées par certaines organisations criminelles, notamment à travers l’usurpation d’identité professionnelle. Toutefois, la rapidité d’intervention des autorités et les résultats obtenus témoignent de la capacité des services de sécurité à faire face à ce type de criminalité organisée et à protéger les institutions financières.