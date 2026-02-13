Braquage spectaculaire à Annaba : une bijouterie dévalisée en plein jour (VIDEO)

Le centre urbain de Annaba a été secoué, jeudi en fin d’après-midi, par un braquage spectaculaire visant une bijouterie située dans la commune d’El Bouni, connue pour son dynamisme commercial dans le secteur de l’or. L’attaque, menée par des individus cagoulés et armés d’armes blanches, s’est déroulée en plein jour et sous les yeux de nombreux passants, provoquant une vive panique.

Selon des sources locales, au moins quatre personnes ont pris d’assaut le commerce après une phase de repérage. L’un des assaillants a brisé la vitrine du magasin, tandis que les autres se sont emparés rapidement d’une quantité importante de bijoux. La menace exercée à l’aide de couteaux et de poignards a empêché toute tentative d’intervention, permettant aux auteurs de prendre la fuite en quelques minutes seulement.

Des images choquantes : les commerçants s’inquiètent

Des vidéos et des photographies, largement relayées sur les réseaux sociaux et diffusées par le propriétaire de la bijouterie, témoignent de la rapidité et de la violence de l’opération. Les malfaiteurs ont profité de l’affluence dans cette artère commerciale très fréquentée pour disparaître avant toute réaction des forces de l’ordre.

Aussitôt alertés, les services de sécurité se sont rendus sur place et ont ouvert une enquête approfondie. Les investigations portent notamment sur l’exploitation des caméras de surveillance installées dans le magasin ciblé et dans les commerces avoisinants, afin d’identifier les suspects et de retracer leur itinéraire de fuite.

Cet incident, survenu à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya, fait écho à des braquages similaires récemment enregistrés dans la wilaya de Guelma, située à environ 60 kilomètres. Ces éléments nourrissent l’hypothèse d’un lien éventuel entre les groupes impliqués, une piste qui demeure conditionnée aux résultats de l’enquête en cours.

Face à la recrudescence de ce type d’actes, les commerçants appellent à un renforcement de la présence sécuritaire dans les zones commerciales, en particulier à l’approche des périodes de forte affluence, notamment avant le mois de Ramadan. De leur côté, les services de sécurité ont réaffirmé leur engagement à lutter contre toutes les formes de criminalité et à assurer la protection des biens et des personnes.

Criminalité : le bilan de l’ANP du 4 au 10 février 2026

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes, des unités et détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont mené, entre le 4 et le 10 février 2026, une série d’opérations à travers l’ensemble du territoire national. Ces interventions ont abouti à des résultats significatifs, traduisant le professionnalisme et la vigilance permanente des Forces armées.

Dans le cadre des opérations antiterroristes, les forces de l’ANP ont procédé à l’arrestation de 10 éléments de soutien aux groupes terroristes, à l’issue de différentes opérations menées dans plusieurs régions du pays.

Ces actions s’inscrivent dans la stratégie globale visant à assécher les sources logistiques et humaines du terrorisme, en neutralisant les réseaux d’appui et de ravitaillement.

Criminalité organisée, narcotrafic et contrebande : des saisies importantes

En matière de lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic, des détachements combinés de l’ANP, en coordination avec les services de sécurité, ont arrêté 26 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de 1 098 kilogrammes de kif traité en provenance des frontières avec le Maroc. Les forces engagées ont également saisi 2 284 797 comprimés psychotropes, illustrant l’ampleur du trafic de drogues et la détermination des autorités à le combattre.

Dans le sud du pays, notamment à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, In Guezzam et Djanet, 259 individus impliqués dans la contrebande et l’orpaillage illicite ont été arrêtés. Les opérations ont permis la saisie de 32 véhicules, 188 groupes électrogènes, 111 marteaux piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d’or brut, de pierres et d’équipements utilisés dans l’exploitation illégale.

Par ailleurs, 11 autres individus ont été interpellés, avec la saisie de 13 armes à feu, dont un fusil mitrailleur de type FMPK, deux kalachnikovs, un pistolet automatique et neuf fusils de chasse, ainsi que 24 500 litres de carburant destinés à la contrebande.

Dans le cadre de la sécurisation du territoire et de la lutte contre l’immigration clandestine, les forces de l’ANP ont procédé à l’arrestation de 227 immigrants clandestins de différentes nationalités, à travers plusieurs régions du pays.

À travers ces résultats, l’Armée Nationale Populaire réaffirme sa mobilisation permanente pour préserver la sécurité nationale, lutter contre les réseaux criminels et protéger les frontières du pays. Ces opérations traduisent une approche globale combinant prévention, dissuasion et action sur le terrain, face aux menaces sécuritaires multiformes.