Braquage à la Bônoise : 6 Kg d’or dérobés d’une bijouterie à Annaba

Un braquage a eu lieu en plein centre-vile de Annaba en janvier dernier. Écroués, les acteurs de ce braquage sont qualifiés de vrai professionnels. Leur mode opératoire en témoigne. Ces voleurs ont pu, malgré la porte blindé du local du bijoutier, s’introduire à l’intérieur et dérober plus de six Kilos d’or.

Ce sont les membres de la plus dangereuse et professionnelle association de malfaiteurs qu’a connue le monde du cambriolage à Annaba qui ont été arrêtés par les éléments de la police. Les quatre mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Annaba. Selon nos confrères du quotidien El Watan qui ont rapporté l’information, ce braquage est un véritable coup de maitre.

En effet, les braqueurs, pour voler plus de six kilogrammes d’articles en or 18 carats, sans pour autant se faire remarquer ni encore moins se faire prendre, ont trouvé un moyen d’avoir accès au local mitoyen à la bijouterie, un fleuriste. Depuis la boutique à fleurs donc, les criminels professionnels ont fait rallonger l’axe d’un vérin, avec lequel ils ont pu se frayer discrètement un passage à travers le mur de la bijouterie.

Que la partie commence !

Une fois à l’intérieur de la bijouterie, et sans perdre trop de temps, les quatre voleurs sont directement passés à l’action. En vrais professionnels, les quatre individus comptent parmi eux un soudeur. Ce dernier s’occupe directement de sa tache. Traverser la porte blindée du coffre-fort de bout en bout.

Muni de bouteilles d’oxygène et d’acétylène ainsi que d’un chalumeau, le soudeur a pu traverser de bout en bout la porte blindée. Mais ce qui est étonnant, selon un commerçant proche de la victime, c’est le fait que « que la porte blindée du coffre-fort soit conçue spécialement pour résister à toutes les tentatives d’ouverture forcée même via un chalumeau découpeur. En effet, entre les deux tôles blindées, il y a une couche de béton armé spécialement dosée pour résister à la casse ».

Malgré donc les deux couches de tôles blindées, et la couche de béton armé, le voleur a réussi son coup en toute discrétion. Tout cela témoigne d’un grand professionnalisme qui rend cette bande de malfaiteurs l’une des plus dangereuses de la wilaya d’Annaba, si ce n’est de toute l’Algérie.

Mais ce qui est plus étonnant encore, c’est que le soudeur à braquer non pas un, mais deux coffres-fort dans cette bijouterie. Ceci dit, malgré leur grande habilité, les voleurs ont été rattrapés par les éléments de la police. En effet, les enquêteurs de la 9e sûreté urbaine ont pu faire un véritable travail de renseignements.

Partant du voisin de la victime, les policiers ont pu exploiter le téléphone de ce dernier qui est connu pour ses accointances avec le milieu du crime organisé. Les informations obtenues ont pu mener les enquêteurs aux auteurs du braquage qui ont été identifiés, arrêtés puis présentés devant la justice.