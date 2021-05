Braquage à Jijel : le Fils d’un ancien parlementaire impliqué

Le domicile d’une dame âgée a été récemment pris d’assaut par un groupe de criminel dont l’un des accusés a été reconnus comme étant le fils d’un ancien député.

D’après le journal Echourouk, se tiendra ce dimanche16 mai, au le tribunal de Tahir dans la ville de Jijel, le procès de six individus impliqués dans un braquage d’envergure. Les accusés comparaîtront devant un jour pour être rentré par effraction et d’avoir dépouillé le domicile d’une veuve de 60 ans vivant à Jijel. Au cours de cette opération, les criminels ont dérobé près d’un demi-milliard de centimes en devises nationales et étrangères, en plus d’une quantité importante de bijoux appartenant à la femme.

Le gang, qui a été démantelé et arrêté, est composé de six personnes, dont un ancien fils parlementaire de la ville de Jijel. Le groupe de criminels est également constitué de deux mineurs, âgés de 17 et 15 ans, dont l’un est un parent de la victime du délit et qui étant familier des lieux du délit, a pu orienter ses complices, car il connaissait l’emplacement des biens de valeur, il était notamment également alerte des allers et venues de la victime.

L’un des accusés est également un proche de la victime

L’affaire remonte au mois sacré du Ramadan, lorsque la Division de la gendarmerie nationale de la commune d’Emir Abdelkader a reçu un rapport selon lequel la maison d’une femme vivant seule dans la région de Tassoust avait été dévalisée pendant son absence. Cette dernière a déclaré la somme que la somme qui lui a été dérobée est d’approximativement 500 millions de centimes en plus de bijoux. Les enquêteurs ont rapidement identifié puis arrêté les coupables. Ces derniers ont été dirigés vers le procureur, qui a ensuite renvoyé l’affaire au juge d’instruction qui a ordonné la détention provisoire de trois d’entre eux, tandis que les trois autres ont bénéficié de la convocation directe au procès, qui débutera demain.