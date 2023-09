Brahimi en lice avec Cristiano Ronaldo pour une distinction personnelle

Yacine Brahimi est nominé pour le trophée du meilleur joueur du mois d’août en Asie ouest. Il est en lice avec plusieurs stars, entre autres Cristiano Ronaldo et Roberto Firmino.

A 33 ans, Yacine Brahimi a retrouvé une seconde jeunesse. En effet, il est en train de réaliser un début de saison exceptionnel en championnat qatari avec Al-Gharafah. Il est déjà en 5 buts et 2 passes décisives, en 5 matchs disputés seulement.

Bien que le bilan plaide largement en sa faveur, l’attaquant international algérien a été ignoré par Djamel Belmadi. Ce dernier, n’a pas retenu le joueur pour le stage du mois de septembre, à la grande surprise des supporters algériens. Ces derniers, s’interrogent pour quelles raisons le sélectionneur national n’a pas fait appel à Brahimi qui est beaucoup mieux que certains joueurs dans son poste.

Brahimi en lice avec Firmino et Cristiano Ronaldo pour une distinction personnelle de marque

Il faut dire que les bonnes performances de Yacine Brahim avec Al-Gharafah en ce début de saison ne sont pas passées inaperçues de la confédération asiatique de football. Cette dernière, a nominé l’ex-attaquant du FC Porto pour le trophée du meilleur joueur du mois d’août, évoluant dans un championnat de l’Asie-ouest.

Le joueur en question est en lice avec plusieurs footballeurs qui évoluent en championnats qatari, émirati, saoudien ou encore palestinien et jordanien. On cite notamment les deux stars mondiales Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) et Roberto Firmino (Al-Ahli) ou encore, le Marocain Abderrazak Hamdalah (Al-Ittihad).

En revanche, Riyad Mahrez n’a pas figuré dans la liste des nominés. Et ce, malgré ses bons débuts avec sa nouvelle équipe Al-Ahli Saudi.