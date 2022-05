Brahimi dévoile son projet en collaboration avec Ronaldinho

Yacine Brahimi a été invité à la cérémonie organisée par l’Union nationale française des footballeurs professionnels (UNFP) pour la remise des trophées. Présent avec les grandes stars du football mondial, l’international algérien a dévoilé le projet qu’il compte bientôt lancer.

Alors que la saison de Ligue 1 se termine dans une semaine, les trophées UNFP ont eu lieu hier soir, au Pavillon Gabriel à Paris. Créés en 1987, ils permettent de récompenser individuellement les différents acteurs de la Ligue 1, Ligue 2 et D1 féminine. Sont également remis un trophée du meilleur joueur français évoluant à l’étranger, un trophée de l’arbitrage et un trophée d’honneur. Sans surprise, la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été élu pour la troisième fois au rang de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison, dimanche aux Trophées UNFP. Du côté des entraîneurs, c’est le coach du Stade Rennais, Bruno Genesio, qui a été primé par ses pairs. À noter qu’un autre Rennais a été mis à l’honneur lors de cette cérémonie puisque l’attaquant Martin Terrier figure dans l’équipe type de la saison.

Pour le reste des récompenses, le but de Youssouf M’Changama (EA Guingamp) a été élu plus beau but de la saison en Ligue 2. Chez les filles, c’est la Parisienne Marie-Antoinette Katoto, meilleure buteuse du championnat de D1, qui a été élue meilleure joueuse de la saison. Découvrez le palmarès complet des trophées UNFP.

Brahimi va lancer son projet en collaboration avec Ronaldinho

Yacine Brahim a été invité par l’UNFP pour ladite cérémonie. Notre international algérien a marqué sa présence en compagnie de plusieurs stars mondiales, citant notamment Ronaldinho et Thierry Henry.

Dans une déclaration accordée aux médias français en marge de la cérémonie, l’actuel attaquant du club Qatari Al-Rayyan SC a dévoilé le projet qu’il compte bientôt lancer, en collaboration avec la star Brésilienne Ronaldinho. Un projet dont le but est d’aider les footballeurs amateurs.

En effet, le projet consiste au lancement d’une application mondiale «FootSider» pour dénicher les jeunes talents au monde et leur donner la chance de se révéler en professionnel. Brahim se dit également content d’annoncer son projet, tout en espérant qu’il puisse contribuer au développement du football.