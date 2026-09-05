Brahim Hemdani nouveau sélectionneur de l’équipe d’Algérie

Au terme de la réunion du Bureau fédéral du mois de septembre, la Fédération algérienne de football (FAF) a tranché : Brahim Hemdani prend les commandes de la barre technique de l’équipe nationale première en prévision des prochaines échéances.

La décision a été officialisée ce samedi lors des travaux du Bureau fédéral de la FAF, tenus au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Dans le cadre de cette restructuration du staff technique et administratif de l’équipe fanion, l’ancien international Antar Yahia a été nommé entraîneur adjoint, tandis que Moussa Saïb hérite du poste de manager général.

Par ailleurs, au niveau des sélections de jeunes, la FAF a confié les rênes de la sélection nationale des moins de 20 ans (U20) à Hocine El Orfi, dans l’optique de poursuivre le travail de développement à la base et de préparer les futures compétitions.

De l’or méditerranéen au banc des Verts : qui est Brahim Hemdani ?

Il y a encore quelques jours, Brahim Hemdani savourait avec ses joueurs le sacre suprême : une médaille d’or décrochée de haute lutte aux Jeux méditerranéens de Tarente, en Italie.

Aujourd’hui, l’ancien international algérien propulsé au devant de la scène se retrouve face au plus grand défi de sa carrière d’entraîneur. Succédant au Suisse Vladimir Petković, il hérite d’une sélection nationale en quête de renouveau.

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C’est une ascension fulgurante pour un technicien dont le nom était encore peu évoqué dans les débats du football national il y a seulement quelques mois.

De Paris aux sommets européens

Né le 15 mars 1978 à Colombes, en France, Brahim Hemdani s’est forgé une solide réputation de milieu défensif dur au mal, rigoureux et tactiquement irréprochable.

Formé à Cannes puis passé par Strasbourg, c’est à l’Olympique de Marseille qu’il écrit les plus belles pages de sa carrière de joueur.

Entre 2001 et 2005, il s’impose comme un rouage essentiel du club phocéen, jusqu’à en devenir le capitaine et atteindre la finale de la Coupe de l’UEFA en 2004.

Il confirme ensuite son statut en rejoignant les Glasgow Rangers en Écosse, où il évolue durant quatre saisons et dispute une seconde finale européenne en 2008.

Un passage éclair en sélection, un retour par la grande porte

Si sa carrière en club fut riche, son passage sous le maillot national en tant que joueur reste relativement bref, comptant un nombre limité de sélections avant sa retraite professionnelle en 2009.

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Son histoire avec les Verts était pourtant loin d’être terminée. C’est dans le costume de technicien qu’il effectue son retour, intégrant méthodiquement le projet de reconstruction des sélections nationales.

L’apprentissage dans l’ombre

Loin du tumulte médiatique, Hemdani a fait le choix d’un apprentissage rigoureux. Après ses crampons raccrochés, il commence par faire ses armes comme entraîneur adjoint dans le sud de la France, puis prend en charge des équipes dans la région parisienne, avant d’assumer des responsabilités accrues au Marignane Gignac FC. Un travail de l’ombre qui lui a permis de bâtir une solide expérience du terrain.

Le déclic des équipes de jeunes

En juillet 2026, la FAF lui confie la sélection nationale des moins de 20 ans (U20). Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir sa patte tactique faire effet.

Lors des Jeux méditerranéens de Tarente, il mène les jeunes Fennecs vers un parcours parfait, couronné par la médaille d’or, mettant fin à 51 ans de disette algérienne dans cette compétition.

Ce titre majeur a agi comme un véritable accélérateur de particule. En l’espace de quelques jours, le sélectionneur des U20 est devenu le candidat naturel pour prendre les rênes de l’équipe fanion.

Titulaire du diplôme UEFA Pro, indispensable pour exercer au plus haut niveau continental, il s’est imposé comme une évidence pour les décideurs de Sidi Moussa.

Aujourd’hui, une tout autre histoire commence pour Brahim Hemdani. Le banc de l’équipe nationale d’Algérie ne ressemble à aucun autre : soumis à une pression populaire et médiatique constante, il exige des résultats immédiats au plus haut niveau.