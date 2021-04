« boycottlesdzindubaï », hashtag du boycott d’une émission controversée

DZ In Dubai, est une émission de télé réalité qui a rassemblé plusieurs jeunes Algériens, et qui va voir également la participation de plusieurs célébrités comme Soolking et Kader Japonnais. Ce projet a été toutefois très mal accueilli par les internautes Algériens qui ont lancé sur tweeter l’hashtag #boycottlesdzindubaï.

L’émission, qui est la première téléréalité Algérienne, sera présentée par l’influenceuse Sarah Fraisou qui compte plus de 2 millions de fans sur Instagram. Le casting de cette téléréalité a vu la participation de plusieurs Algériens et Algériennes mannequins, mais aussi des influenceurs et des ambassadeurs de marque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Fraisou (@sarahfraisou.paris)

Ce programme de télé réalité, dont les protagonistes sont des Algériens et des Algériennes, sera toutefois tourné aux Émirats Arabes Unis, et plus exactement à Dubaï, comme le nom de l’émission l’indique. Une destination fortement symbolique du lifestyle mis en avant par l’émission certes, mais cela a suscité apparemment un certain malaise chez les Algériens qui se trouvent quant à eux interdits de voyager, voire empêchés de rentrer au pays.

#boycottlesdzindubai, le hashtag du boycott

Cette émission de téléréalité, une première pour l’Algérie, a bénéficié d’une campagne publicitaire assez professionnelle sur les réseaux sociaux. Malgré cela, le lancement de ce programme a suscité un tollé de critique et d’indignation, notamment sur Tweeter, où le Hashtag #boycottlesdzindubai a été lancé.

Elle se sont battues pour votre liberté #boycottlesdzindubai pic.twitter.com/ylIloTGVwo — Sans Nom 🇩🇿 (@11_ka3) April 5, 2021

Cet hashtag ne cesse d’envahir la toile, alors que l’émission fortement controversée vient à peine de sortir de l’étape du tournage. Les internautes qui ont lancé cette campagne de boycott trouvent que cette émission est loin d’être représentative de l’Algérie, de ses valeurs et de son histoire.

Imaginez des millions de moudjahidines qui se sont combattus jusqu’à leurs morts pour l’Algérie pour au finale la voir salir par des dépravés du net w’الله j’ai honte #boycottlesdzindubai — » (@yasshf) April 4, 2021

Les internautes, qui ne sont pas contre le fait que des Algériens tournent une émission à l’extérieur du pays, trouvent toutefois qu’il y a des thématiques plus intéressantes que l’on pouvait aborder, et non des banalités qui ne vont que salir l’image de l’Algérie à l’étranger.

#boycottlesdzindubai vous avez rien de Dz et vous vous accaparez notre identité vous êtes juste des français svp évitez de surfez sur notre dos pour faire du buzz parce que jamais des Dz héritiers des martyrs ne s’afficherait de la sorte a l’opposé de nos valeurs https://t.co/1w5NvVputL — LahiaⵣTavarkant (@abunaadja) April 5, 2021

Malgré son originalité, et le fait qu’elle permet à des Algériens vivants en Algérie et d’autres à l’étranger de participer, cette émission semble toutefois susciter tout le contraire de son but qui est initialement de divertir les Algériens. Certains internautes appellent même à faire sauter la page afin de ne plus entendre parler de ce sujet.