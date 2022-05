Boxe: Tebboune félicite Imane Khelif, sacrée vice-championne du monde 

Malgré sa défaite en finale, la boxeuse algérienne Imane Khelif s’est distinguée à Istanbul (Turquie) et a réussi à décrocher la médaille d’argent aux Championnats du monde féminins de boxe amateur 2022 ainsi que le titre de vice-championne du monde. Ce vendredi, 20 mai 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité la jeune pugiliste de 23 ans pour sa remarquable performance.

Dans un message posté sur son compte Tweeter ce vendredi 20 mai, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité la jeune boxeuse Imane Khelif qui a décroché la médaille d’argent et a été sacrée vice-championne du monde aux Championnats du monde féminins de boxe amateur 2022 à Istanbul en Turquie.

« Avec ce nouvel exploit mondial réalisé par notre grande boxeuse Imane Khelif, alors que nous sommes aux portes des jeux méditerranéens qu’abritera notre pays, je lui présente mes félicitations, en espérant que tous nos athlètes s’inspirent de son parcours. Je lui souhaite davantage de performances et de titres », a écrit le Président Tebboune dans son message de félicitation.

Âgée d’à peine 23 ans, la jeune boxeuse, native de Tiaret, Imane Khelif a marqué l’histoire de la boxe féminine algérienne en décrochant le titre de vice-championne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa défaite hier, jeudi 19 mai 2022, face à l’irlandaise Amy Sara Broadhurst dans le cadre de la finale des Mondiaux féminins 2022 avec un score de (5-0).

بالإنجاز العالمي الجديد لملاكِمتنا البطلة، إيمان خليف، ونحن على أبواب الألعاب المتوسطية في بلادنا، أقدم لكِ تهانيّ، متمنيا من كل رياضيينا أن يحذوا حذوها..فمزيدا من التألق والألقاب. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 20, 2022

Boxe-Mondiaux féminins 2022 : une autre algérienne se distingue à Istanbul

Une autre jeune boxeuse algérienne s’est distinguée à Istanbul lors de cette manifestation sportive féminine mondiale. En effet, il s’agit de la constantinoise de 21 ans Ichrak Chaïb qui a créé sensation sur le ring en rapportant la médaille de bronze de la catégorie 66 kg.

Il convient de noter que les deux boxeuses, Imane et Ichrak, ont réalisé une première historique dans l’histoire de la boxe algérienne en se qualifiant en demi-finales d’un championnat mondial, mais aussi en décrochant des médailles et des titres. Pour rappel, les Championnats du monde féminins de boxe amateur 2022, qui se déroulent du 6 au 21 mai 2022, comptent la participation de 310 athlètes, représentants 73 pays, et ce, suivant 12 catégories de poids différentes.