Boxe Algérienne : le coup de gueule de Mohamed Benguesmia

Le célèbre boxeur, fils de Boufarik, Mohamed Benguesmia, qui a fait la joie des Algériens à plusieurs reprises, s’est exprimé aujourd’hui à propos de la boxe Algérienne qui a laissé derrière lui ses plus beaux jours. Mohamed Benguesmia, bien que poli et calme comme à son habitude, n’avait pas manqué de souligner le mal que l’on ne cesse de faire depuis plusieurs années à sa discipline.

Au microphone de la chaine arabophone Al Bilad, Mohamed Benguesmia a tenu à évoquer les injustices qui lui ont été faites à lui, mais aussi à des boxeurs plus jeunes. Pour le champion, quand un jeune Algérien compte maintenant s’engager dans une carrière en boxe, et quand il voit ce qu’est arrivé à des boxeurs qui ont fait la fierté de la boxe Algérienne, il change vite d’avis.

La boxe, le sport des pauvres selon Benguesmia

En Algérie, « Les gens ne sont plus animés à l’idée de faire de la boxe« , déplore Mohamed Benguesmia qui rappelle que la boxe a toujours été présente aux côtés du football comme étant deux sports nationaux très suivis et appréciés par les Algériens. « La boxe avait vraiment de la valeur », indique le champion du monde, avant qu’il confie que maintenant « la boxe est pour les pauvres, et c’est ce qui la laisse pauvre ».

« Quand j’étais chez les amateurs, ils ne nous donnaient rien. Par rapport à d’autres disciplines, on boxait presque gratuitement. Comment donner à un champion d’Afrique 5 millions de centimes pendant les années 1990 ? Ça ne lui permet même pas d’acheter une bicyclette », s’insurge Benguesmia qui ajoute que « les jeunes qui deviennent aujourd’hui champions d’Algérie n’ont même pas droit à 1 000 dinars ! Ils leur donnent un diplôme de 50 dinars et une médaille de 120 dinars ! La boxe en Algérie est en voie de disparition, je vous le dis moi ! ».

En outre, Mohamed Benguesmia a également déploré les combats de boxe d’antan en Algérie, en citant plusieurs grands noms qui ont fait honneur au ring Algérien. « Avant, ils prenaient soin des boxeurs, aujourd’hui ils sont complètement délaissés », indique tristement le Champion d’Afrique poids mi-lourds en 1994 qui a aujourd’hui à son actif 44 combat dont 33 gagnés par KO.