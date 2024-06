BOWE SYSTEC : leader allemand de l’innovation, votre partenaire de confiance en Algérie !

Le Groupe allemand BOWE s’est affirmé comme acteur historique dans le domaine des outils de production industrielle. En effet, il s’est diversifié en proposant des solutions pour l’industrie de l’intralogistique, tout en développant une composante logicielle couvrant les systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) et de contrôle des systèmes (WCS) pour l’optimisation des flux.

Cette évolution s’est concrétisée récemment par une refonte de son image de marque, marquée par le lancement de BOWE Group, regroupant trois divisions spécialisées : BOWE SYSTEC, centrée sur les besoins classiques en matière de machines d’édition pour le secteur des documents et du courrier, BOWE INTRALOGISTICS, offrant une vaste gamme de solutions pour les entrepôts, et BOWE IQ, dédiée aux applications et à l’IoT pour l’ensemble des projets du groupe. En Algérie, BOWE SYSTEC est représentée par BOWE Service SARL. Le directeur général, Hamid Ghilès Hamdi, supervise une entreprise qui se distingue par son expertise et ses solutions innovantes.

Un héritage d’innovation… Ascension fulgurante du Groupe BOWE !

Le Groupe BOWE est bien plus qu’une simple collection de produits et de technologies. Fondée en 1945 par les visionnaires Max Böhler et Ferdinand Weber, cette entreprise qui a vu le jour dans une ancienne étable s’est transformée en un leader mondial reconnu pour ses solutions d’automatisation intelligentes et ses technologies de pointe. Aujourd’hui, plus de 75 ans plus tard, BOWE incarne l’innovation et la fiabilité dans le domaine de l’automatisation.

Le siège du groupe est situé à Augsbourg, en Allemagne, avec une présence mondiale comprenant 21 filiales et environ 1 000 employés, BOWE continue d’élargir son influence grâce à une stratégie d’expansion organique et par acquisitions dans le secteur de l’intralogistique et des logiciels depuis 2016, y compris les acquisitions d’Optimus, SGA Conveyors et RedLedgeWMS.

Le succès de BOWE repose non seulement sur ses technologies innovantes, mais aussi sur son héritage d’inventeurs et de pionniers. L’entreprise se distingue par une production moderne, majoritairement réalisée en interne, et un savoir-faire inégalé, garantissant des solutions sur mesure de qualité européenne issues de ses cinq sites de développement et de production.

Les solutions innovantes du Groupe BOWE répondent aux défis industriels !

Les solutions de BOWE couvrent un large éventail d’applications. L’éditique et le tri de courrier avec BOWE SYSTEC, la fourniture d’outils de gestion et d’optimisation des opérateurs du secteur logistique avec BOWE INTRALOGISTICS, et enfin, la gestion des stocks, la diminution des mauvaises manipulations et la résolution des problèmes de surpopulation avec BOWE IQ. Cette combinaison de technologies clés pour une automatisation efficace et de solutions logicielles intelligentes fait du GROUPE BOWE et de ses trois divisions fortes un partenaire d’avenir pour les clients du monde entier.

Grâce à un réseau mondial de vente et de service, BOWE reste proche de ses clients, offrant une réponse rapide et efficace à leurs besoins. Que ce soit pour optimiser les flux de matériaux, les processus internes ou les opérations, BOWE se positionne comme un partenaire d’avenir pour ses clients du monde entier, prêt à relever les défis de l’industrie moderne avec des technologies de pointe et des solutions d’automatisation intelligentes.

Interview avec Joachim Koschier, PDG du Groupe BOWE

Dans cette interview, Joachim Koschier, PDG du Groupe BOWE, discute de la résilience et de l’adaptabilité de l’entreprise face aux défis actuels. Il met en lumière l’importance de la diversification, soutenue par le Groupe, et son engagement à fournir des solutions de qualité à travers ses trois divisions. Le PDG de BOWE évoque également les perspectives prometteuses du marché algérien, la stratégie de formation continue des talents locaux et les engagements de l’entreprise envers ses clients et partenaires.

Après une brève interruption due à la pandémie de la covid-19, BOWE SYSTEC a repris ses activités. Pourriez-vous nous fournir un aperçu des activités actuelles de l’entreprise en Algérie ?

BOWE SYSTEC, représentée par sa filiale algérienne BOWE Service SARL, n’a jamais coupé ses contacts avec le marché algérien. Comme pour les entreprises du monde entier, la covid a fortement impacté nos activités internationales. Cependant, nos clients, y compris des institutions prestigieuses comme Algérie Poste, Algérie Télécom, SEAAL, ainsi que de nombreuses entreprises du secteur privé, n’ont jamais cessé leurs activités, et nous non plus. Nous avons concentré nos efforts sur la reprise post-covid-19.

La culture de service allemande repose sur la proximité avec le client, le suivi de ses besoins et la réactivité à ses demandes. Chez BOWE SYSTEC, nous restons constamment proches de nos partenaires stratégiques, répondant de manière continue à leurs exigences de qualité. D’ailleurs, les besoins de nos clients évoluent chaque jour.

BOWE SYSTEC fait partie du groupe POSSEHL, ce qui nous apporte un soutien financier important. La diversification est essentielle pour survivre dans l’univers impitoyable des nouvelles technologies. Notre force réside dans notre capacité à nous adapter, grâce à nos trois entités technologiques distinctes : BOWE SYSTEC pour l’éditique et le tri de courrier, BOWE INTRALOGISTICS pour les solutions logistiques, et BOWE IQ pour les logiciels intelligents.

BOWE SYSTEC en Algérie : quelles perspectives ?

Peut-on observer une amélioration de la demande et des attentes des clients ? Et comment se positionne BOWE SYSTEC face à la concurrence ?

Nos clients exigent qualité, performance et fiabilité. BOWE SYSTEC répond à ces attentes dans tous les marchés, y compris en Algérie, où nous voyons un potentiel énorme et une demande croissante. Et où nous avons rencontré des cadres et dirigeants économiques très réceptifs et compétents, ce qui est prometteur pour l’avenir.

Dans notre secteur, la maîtrise technologique et une politique de formation précise sont essentielles. Nous recrutons directement des talents des universités algériennes et leur offrons des formations continues adaptées aux besoins de nos clients.

Adoptez-vous une nouvelle stratégie, et si oui, quels en sont les principaux axes et priorités ?

BOWE SYSTEC, avec son histoire riche, a la capacité de surmonter des crises comme la covid-19. Maintenant que les choses se stabilisent, nous voyons de nombreuses opportunités de développement, notamment en Algérie où les projets se multiplient. Notre stratégie consiste à maintenir la satisfaction des clients, rester à la pointe de la recherche scientifique et technologique, et développer continuellement de nouveaux marchés. Nous nous concentrons également sur le respect de l’environnement et la mise à niveau constante des compétences de nos employés.

Quels engagements, projets et perspectives de développement pouvez-vous partager avec nous, afin d’obtenir une vision globale de vos activités futures ?

Nous nous engageons à assurer la satisfaction de nos clients, améliorer constamment nos services, écouter les besoins de nos partenaires et aligner nos intérêts avec ceux de nos clients. Je tiens à remercier les autorités algériennes pour leurs efforts en faveur des investisseurs. BOWE SYSTEC est déterminée à renforcer ses relations avec l’Algérie et à contribuer au développement du pays.