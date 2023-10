Bouzidi limogé par la JS Kabylie, la valse des entraineurs a commencé en Algérie

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. L’entraineur Youcef Bouzidi a été limogé de la JS Kabylie suite aux mauvais résultats enregistrés par l’équipe. Visiblement, la valse des entraineurs en championnat algérien a d’ores et déjà commencé.

Nommé nouvel entraineur de la JS Kabylie le 1er mai dernier, Youcef Bouzidi a pris une mission suicidaire, au moment où l’équipe luttait pour sa survie parmi l’élite. Ayant atteint son objectif, celui d’assurer le maintien, il a été reconduit à la tête de la barre technique du club pour la saison 2023/2024.

Après une victoire à Magra face au NCM (0-1), les deux dernières contre-performances face au Paradou AC à la maison (0-0) et à Khenchela face à l’USMK (2-1), ont été fatales pour l’avenir du coach. En effet, il a été limogé de son poste par la direction du club.

« Suite à une réunion convoquée et présidée par M.Achour Cheloul, Président du Conseil d’Administration de la SSPA/JSK, ayant regroupé le Directeur Sportif, le Manager Général ainsi que l’entraîneur du club, et après rapports et exposés, il a été procédé à la résiliation à l’amiable du contrat liant M.Bouzidi à la JSK, à compter d’aujourd’hui, le 1er Octobre 2023 ». A annoncé le club phare de la Kabylie sur sa page facebook officielle.

🟢 À LIRE AUSSI : La JSK maintenue en Ligue 1, l’entraineur Bouzidi réclame du couscous à la viande

C’est son adjoint, Mohamed Lacet, qui va assurer l’intérim, en attendant d’engager un nouvel entraineur. « L’entraîneur adjoint, M.Mohamed Lacet, assisté de M.Ait Tahar, assurera l’intérim et conduira les entraînements et la préparation de l’équipe jusqu’à désignation du nouvel entraîneur ». Ajoute le communiqué du club.

La valse des entraineurs a d’ores et déjà commencé

Depuis l’entame du nouveau championnat de Ligue 1 version 2023/2024 le 15 septembre dernier, deux entraineurs ont quitté leur poste. En plus d’Aziz Abbas (NC Magra), voilà que Youcef Bouzidi vient d’être limogé pour mauvais résultats.

Et pourtant, nous ne nous sommes qu’en début de saison. Il faut dire que le bilan de Bouzidi n’est pas aussi catastrophique pour qu’il soit remercié après trois matchs seulement. Mais, apparemment, la pression exercée dans l’entourage du club a incité la direction du club de sacrifier le coach, notamment après le malentendu de ce dernier avec le manager général Brahim Zafour.

Visiblement, la valse des entraineurs en championnat algérien a d’ores et déjà commencé. En plus d’Aziz Abbes et Youcef Bouzidi, d’autres entraineurs sont sur un siège éjectable. On cite notamment Omar Belatoui (US Souf), Abdenour Bousbia (ES Ben Aknoun) ou encore Liamine Boughrara (CSC).