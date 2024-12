Bourses SUSI 2025 pour les chercheurs algériens : les inscriptions ouvertes jusqu’au 24 décembre 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique a lancé une nouvelle édition de son célèbre programme de bourses SUSI. Dédié aux chercheurs algériens dans plusieurs domaines, ce programme de bourses permet aux lauréats d’approfondir leur compréhension des institutions, de la culture et de la société américaine.

Ce programme de bourses, entièrement financées par le gouvernement américain, offre une expérience intensive de cinq à six semaines, à partir de juin 2025, dans plusieurs domaines, dont la politique, la littérature et les médias.

Programme de bourses SUSI 2025 : tout ce qu’il faut savoir avant de postuler

Dans un message mis en ligne, l’ambassade des États-Unis d’Amérique annonce l’ouverture des inscriptions pour la nouvelle édition du programme de bourses SUSI, dédié aux chercheurs algériens désireux de perfectionner leurs cursus.

Pour faire partie de la liste des lauréats de ce programme, les candidats doivent d’abord répondre à ses critères d’éligibilité, à savoir :

Être âgé entre 30 et 50 ans ;

Disposer d’une expérience de travail significative dans le domaine ;

La maîtrise de la langue anglaise pour participer pleinement aux activités de ce programme ;

démontrer un intérêt pour la société américaine ;

S’engager à partager les acquis dès son retour dans son pays d’origine ;

être titulaire d’un diplôme d’études supérieures et avoir une connaissance approfondie du domaine thématique de l’institut.

En plus d’un programme approfondi axé sur les fondements et les institutions de la société américaine, et de la possibilité de réseautage avec des experts américains et d’autres participants venus du monde entier, les bourses SUSI offrent aussi d’autres avantages tels qu’un financement intégral qui couvre toutes les dépenses de ce programme, dont les frais de visa, de voyage et de séjour.

Comment candidater au programme SUSI 2025 ?

Les candidats remplissant les conditions d’éligibilité et désireux de profiter d’un séjour de plusieurs semaines aux États-Unis d’Amérique doivent transmettre leurs candidatures avant la date limite fixée pour le mardi 24 décembre 2024.

Le dossier de candidature, composé de lettre de motivation, du curriculum vitae du candidat et du formulaire d’inscription, doit être envoyé en ligne via le site de l’ambassade des USA à Alger (cliquer ici), avant le dernier délai précité.

À l’issue du processus de sélection, les candidats retenus pour participer à ce programme seront informés individuellement des résultats.

Pour rappel, le programme de bourses SUSI permettra aux participants de passer un mois dans une université d’accueil et de prendre part à des conférences, des séminaires et des visites de terrain en lien avec la thématique de chaque institut. Ensuite, les participants effectueront un voyage d’étude de deux semaines dans une autre région et termineront leur séjour à Washington, D.C.

