Bourses pour les enseignants algériens : l’ambassade US lance le programme Fulbright TEA

L’ambassade des USA en Algérie annonce, sur son site officiel, l’ouverture des candidatures pour la nouvelle session de son célèbre programme de bourses Fulbright TEA pour l’année 2024/2025. Ce programme offrira aux enseignants algériens l’opportunité de développer une expertise dans leurs matières, d’améliorer leurs compétences pédagogiques et de profiter d’un séjour exceptionnel aux USA.

Depuis sa création en 1946, plus de 400 000 personnes ont profité des bourses Fulbright, qui sont dédiées à des enseignants, étudiants et ressortissants étrangers désireux d’études, enseigner ou mener des recherches aux USA.

Programme Fulbright TEA pour les enseignants : les candidatures ouvertes jusqu’au mois de mars 2024

Sur son site internet, l’ambassade des USA en Algérie informe que les candidatures sont déjà ouvertes jusqu’au 2 mars 2024. Les enseignants algériens devront bien préparer leurs dossiers de candidature pour pouvoir décrocher l’une des bourses offertes dans le cadre de ce programme.

Par ailleurs, les enseignants lauréats sont sélectionnés sur la base de leur expérience éducative et professionnelle, leur formation académique et leur leadership. Le programme comprend une riche sélection d’activité culturelle, de séminaire sur mesure de formation supérieure et des échanges avec une communauté professionnelle.

Bourses Fulbright TEA 2024 : les enseignants algériens concernés

En plus d’un programme riche, les bourses Fulbright permettent aux enseignants algériens de profiter d’un séjour exceptionnel et prennent en charge le prix du billet de voyage Algérie – USA, avec tous les frais accessoires et les frais de transport de sa ville d’origine vers le point de départ vers les USA.

Par ailleurs, lors de ce séjour, les candidats vivront dans le campus de leur université d’accueil ou dans des chambres, à proximité, mise à leur disposition. Chaque participant au programme Fulbright recevra une allocation permettant de couvrir toutes ses dépenses quotidiennes.

Pour pouvoir profiter de cette bourse et tous ses avantages, il convient d’envoyer sa candidature en ligne, via le site de l’ambassade des USA (cliquer ici), avant le dernier délai, fixé pour le 2 mars prochain.

