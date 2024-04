Bourses pour les Algériens en Master et en doctorat : l’IFA lance un appel à candidatures

L’institut français d’Algérie poursuit avec ses appels de candidatures et revient avec un nouveau communiqué pour annoncer l’ouverture des inscriptions pour son nouveau programme de bourses en théologies et en religions, destiné pour les étudiants algériens en master et en doctorat.

Dans ce sillage, l’Institut français d’Algérie, IFA, lance un appel à candidatures jusqu’au 14 mai 2024, à l’adresse des étudiants algériens intéressés par le programme.

Programme de bourses en théologies et en religions 2024 : voici les conditions d’éligibilité

Ce programme concerne les étudiants francophones qui ont un projet d’études dans le domaine des sciences sociales et humaines. Notamment des projets liés à des thématiques comme : histoire, sociologie, anthropologie, théologie, sciences politiques, droit, étude de genre, géographie, géopolitique, philosophie, etc.

Par ailleurs, ce programme offre la possibilité de bénéficier de deux types de bourses, à savoir :

Bourses longues (Master et doctorat) : elles couvrent une période d’études allant de 10 à 36 mois , aux niveaux Master (M1 et/ou M2) et doctorat ;

, aux niveaux Master (M1 et/ou M2) et doctorat ; Bourses courtes (post doctorat) : elles couvrent une période d’études de 6 à 12 mois au niveau du doctorat, avec ou sans cotutelle, ou d’un post-doctorat.

Quelles sont les modalités d’inscription ?

Cet appel à candidatures offre la possibilité de bénéficier de nombreux avantages, dont une allocation mensuelle de 860 euros, pour les bourses de niveau Master et de 1690 euros pour les doctorants. Par ailleurs, les personnes qui postulent pour un projet scientifique de haut niveau pourront bénéficier d’une allocation allant jusqu’à 2055 euros par mois.

L’institut français d’Alger invite les étudiants algériens éligibles à ce programme à envoyer leurs candidatures, avec l’intégralité des documents (cliquer ici), avant la date limite, via cette adresse : esr@if-algerie.com. Et ce, tout en précisant en objet “candidature au programme de bourse pour l’étude des religions“.

