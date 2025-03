Bourses Paul-Albert Février 2025 : séjour en France avec visa gratuit pour les chercheurs algériens

Pour la deuxième année consécutive, l’Institut français d’Algérie attribue des bourses aux chercheurs algériens en archéologie, dans le cadre du programme Paul-Albert Février. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 26 avril 2025.

Ses bourses offrent la possibilité de profiter d’un séjour de trois mois en France et s’adressent à des chercheurs algériens souhaitant voyager pour approfondir leurs recherches scientifiques liées à des spécialités de l’archéologie.

À LIRE AUSSI : L’Algérie et ce pays européen suppriment le visa : qui est concerné ?

Programme de Bourses Paul-Albert Février : l’appel à candidature ouvert jusqu’au 26 avril 2025

Les enseignants-chercheurs et les doctorants accueillis en France devront s’intégrer activement dans la vie de laboratoire. En 2025, ils devront partager leur expérience scientifique, par écrit, ou lors des prochaines journées Paul-Albert Février.

Par ailleurs, ce programme s’adresse aux spécialités des domaines suivants : préhistoire, archéologie terrestre, archéologie littorale et subaquatique, décor et architecture, numismatique et enfin l’épigraphie.

En plus d’un programme riche en activités, les lauréats bénéficieront des avantages suivants :

L a gratuité du visa et des frais consulaires, à l’exception des frais de service de l’opérateur Capago ;

à l’exception des frais de service de l’opérateur Capago ; la prise en charge du voyage en aller-retour entre l’Algérie et la France ;

Une couverture assurance maladie et responsabilité civile durant le séjour ;

Une allocation de 1704 euros par mois pour une bourse de niveau 1 : doctorants et docteurs ayant soutenu leurs thèses il y a moins de 5 ans ;

par mois pour une bourse de niveau 1 : doctorants et docteurs ayant soutenu leurs thèses il y a moins de 5 ans ; Une allocation mensuelle de 2055 euros pour une bourse de niveau 2 : enseignants-chercheurs ayant soutenu leurs thèses depuis plus de 5 ans.

Bourses Paul-Albert février 2025 : les modalités d’inscription

Les détenteurs de la nationalité française, les chercheurs inscrits dans une université à l’hexagone et ceux ayant déjà bénéficié d’une bourse de la part des autorités françaises ne sont pas éligibles à ce programme. Le candidat doit transmettre son dossier par voie électronique à l’adresse suivante, avant le 26 avril 2025 à minuit : paf.alger-amba@if-algerie.com.

Par ailleurs, le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes :

Un CV synthétique de deux pages au plus ;

Le formulaire de candidature Excel (disponible en téléchargement), dûment rempli ;

Une présentation détaillée du projet de recherche, ne dépassant pas quatre pages ;

Un justificatif d’accueil du laboratoire français : soit une lettre officielle, soit un email du directeur confirmant l’accord de principe ;

Pour les doctorants, une lettre de recommandation de leur directeur de thèse est indispensable.

Un jury international d’universitaires et de chercheurs examinera les candidatures. Les participants recevront une notification individuelle des résultats. La bourse devra être utilisée au plus tard le 31 décembre 2025, et ne pourra être ni prolongée ni renouvelée pour 2026.

À LIRE AUSSI : Visa offert et jusqu’à 2055 € par mois : l’IFA lance les bourses André Mandouze 2025