Bourses MOPGA 2025 : la France offre 60 opportunités de recherche aux Algériens

Campus France lève le voile sur un nouveau programme de bourses dédié aux chercheurs internationaux, dont les Algériens, souhaitant effectuer des recherches sur des thématiques en lien avec les enjeux de changement climatique et environnemental.

Financé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le huitième appel à candidatures pour le programme de bourses de séjour de recherche MOPGA est ouvert jusqu’au 5 décembre 2024.

Programme MOPGA 2025 : éligibilité des candidats et thématiques de recherches

Ce programme est destiné aux chercheurs algériens ayant un diplôme de doctorat, de moins de cinq ans. En effet, ces chercheurs ne doivent pas avoir résidé en France plus de 90 jours entre le 5 septembre et le 5 décembre 2024, a fait savoir Campus France.

Par ailleurs, plusieurs domaines de recherches sont concernés par ce programme, à savoir :

les sciences du système terrestre ;

les sciences du changement climatique et de la durabilité ;

la transition énergétique ;

les enjeux sociétaux et environnementaux ;

la santé humaine, animale et environnementale.

Avantages et modalités d’inscription

Un minimum de 60 bourses seront accordées aux chercheurs internationaux répondant aux critères d’éligibilité. Par ailleurs, les lauréats profiteront d’un ensemble d’avantages, notamment une allocation mensuelle de 2500 euros et une autre d’installation de 500 euros.

De plus, les candidats sélectionnés bénéficieront d’une assurance santé et responsabilité civile, ainsi que d’un complément santé, responsabilité civile et assistance rapatriement.

Pour faire partie des lauréats de ce programme, les candidats doivent transmettre leurs dossiers via ce lien (cliquer ici). Le dossier de candidature doit inclure :

Un CV détaillé en 4 pages maximum avec une liste des publications ;

diplôme de doctorat ;

CV du directeur de recherche français ;

Une lettre d’engagement émise par un laboratoire d’accueil en France ;

Lettre de recommandation de trois pages maximum ;

Copie du passeport.

La sélection des candidats se fera selon les exigences de l’appel à candidatures, selon deux étapes. En effet, lors de la première phase, des scientifiques, sélectionnés par le MESR, évalueront les candidatures reçues. Par ailleurs, lors de la seconde phase, un comité international sera chargé de la sélection des lauréats du programme MOPGA 2025.

Par ailleurs, les résultats de cette sélection seront annoncés en mai 2025. Les lauréats entameront leur séjour en France entre septembre et décembre 2025.

