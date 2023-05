Bourses Jean Senac pour les doctorants algériens : la date limite des inscriptions prolongée

Bonne nouvelle pour les doctorants algériens qui ont raté l’occasion de s’inscrire à la bourse Jean Senac. L’Institut français d’Algérie vient d’annoncer la prolongation du dernier délai des inscriptions pour offrir une nouvelle chance pour ceux qui n’ont pas pu y profiter.

À l’occasion du cinquantenaire de la disparition du poète Jean Senac, l’Institut français d’Algérie offre six bourses de cotutelle doctorale à des étudiants, inscrits dans en thèse depuis moins de deux ans. Et ce, dans une université algérienne.

Bourses Jean Senac pour Algériens : le dernier délai des inscriptions reporté

En effet, dans un communiqué publié le 3 mai dernier, Campus France invite les doctorants algériens à saisir cette nouvelle chance et envoyer leurs dossiers de candidature avant le 30 mai 2023. Les lauréats obtiendront 18 mois de bourses de mobilité répartis en 36 mois.

Pour rappel, ces bourses d’études concernent le domaine de langue française. Notamment, la littérature française et francophone, la didactique du français et les sciences du langage. Ainsi, les étudiants algériens intéressés par ces spécialités ont un délai qui s’étale jusqu’au 30 mai 2023 à 19 h pour transmettre leurs dossiers de candidature.

Bourses Jean Senac – France : les modalités d’inscription

La sélection des lauréats de ces bourses d’études se fera sur la base d’un dossier électronique envoyé à l’adresse suivante : jeansenac.alger-amba@diplomatie.gouv.fr. Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes :

Un curriculum vitae détaillé en deux pages maximum ;

Le formulaire d’inscription à télécharger par ici ;

Une description du projet détaillée en deux pages maximum ;

Une lettre de soutien de la part du directeur de la thèse en Algérie ;

Une lettre d’un enseignant français habilité à diriger des recherches.

Les candidats seront informés individuellement des résultats de cette sélection. Et pourront entamer leur mobilité entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 au plus tard.

