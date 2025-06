Bourses Fulbright 2026 : l’opportunité en or pour les étudiants algériens de partir aux USA

Bonne nouvelle pour les étudiants algériens. L’ambassade des États-Unis d’Amérique vient de lancer les inscriptions à son célèbre programme de bourses Fulbright. Ce programme offre aux participants l’opportunité de poursuivre des études de Master ou de doctorat sur le sol américain.

En recevant une bourse du programme Fulbright 2026, les participants intègrent un réseau international de boursiers et d’anciens lauréats de Fulbright. Ils auront également la chance de découvrir la vie aux USA et de partager leur culture et leurs traditions avec les Américains.

Dans son communiqué, l’ambassade des USA à Alger fixe le dernier délai pour soumettre les candidatures pour le jeudi 12 juin 2025.

Programme de bourses Fulbright 2026 : les inscriptions ouvertes jusqu’au 12 juin 2025

Le programme Fulbright pour étudiants étrangers est un programme financé par le département d’État américain. Les candidats présélectionnés devront être disponibles pour des entretiens à Alger durant la saison estivale 2025.

Par ailleurs, les participants sont soumis à l’exigence de présence physique de deux ans dans le pays d’origine. À l’issue de ce programme, ils sont tenus de retourner dans leur pays de résidence et répondre à ce critère, avant de pouvoir prétendre à d’autres visas d’immigrant ou de non-immigrant américains.

Le programme de bourses Fulbright prend en charge plusieurs aspects permettant aux étudiants algériens de se concentrer pleinement sur leurs études aux USA :

Les frais de scolarité et toutes les dépenses obligatoires pour des études supérieures et des recherches aux États-Unis ;

et toutes les dépenses obligatoires pour des études supérieures et des recherches aux États-Unis ; Une allocation mensuelle pour couvrir les coûts de la vie quotidienne et d’autres indemnités en fonction du pays d’origine ;

pour couvrir les coûts de la vie quotidienne et d’autres indemnités en fonction du pays d’origine ; Couverture et assurance sociale ;

Des opportunités de participer à des programmes pré-universitaires ou à des séminaires.

Qui peut s’inscrire au programme de bourses Fulbright 2026 ?

Pour être éligible au programme de bourses Fulbright, les candidats doivent répondre à plusieurs critères, à savoir :

Être citoyens ou résidents permanents et détenteurs d’un passeport algérien ;

Les citoyens américains ou les résidents permanents aux USA ne sont pas éligibles ;

Résider en Algérie tout au long du processus de candidature, de sélection et de nomination des lauréats ;

tout au long du processus de candidature, de sélection et de nomination des lauréats ; Avoir un diplôme équivalent à un Bachelor américain (licence) ;

Avoir un solide dossier académique et deux ans d’expérience professionnelle.

Les candidats à ce programme de bourses peuvent postuler dans plusieurs domaines d’études tels que les sciences humaines et sociales, l’ingénierie, les sciences et technologies… Cependant, les domaines impliquant des études cliniques ne sont pas autorisés.

Les candidatures s’effectuent en ligne, notamment sur le site de l’ambassade des USA en Algérie (cliquer ici). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au jeudi 12 juin 2025.

