Bourses Fulbright 2026 : les USA ouvrent leurs portes aux Algériens

L’ambassade des États-Unis d’Amérique vient de lancer les inscriptions à une nouvelle édition de son célèbre programme de bourses Fulbright, dédié aux enseignants algériens. Les candidatures ouvertes jusqu’au 2 mars 2025.

Chaque année, l’ambassade US offre aux ressortissants algériens la possibilité de participer à des échanges culturels de première main avec leurs pairs américains grâce à divers programmes d’échanges éducatifs et culturels. Ce programme offrira aux enseignants algériens des opportunités uniques de développer leur expertise dans le domaine et d’améliorer leurs compétences pédagogiques.

À LIRE AUSSI : Visas pour les USA : ce qui change pour les Algériens à partir du 8 février

Programme de bourses Fulbright 2026 : les candidatures ouvertes jusqu’au 2 mars 2025

Les bourses Fulbright sont accordées à des étudiants, des universitaires, des enseignants et d’autres professionnels algériens pour partir étudier, enseigner ou mener des recherches aux États-Unis d’Amérique. Depuis sa création en 1946, plus de 400 000 personnes ont bénéficié de ce programme.

Le programme Fulbright TEA sélectionne les enseignants en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans l’enseignement, ainsi que de leur parcours académique et de leur potentiel de leadership. Le Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) est l’organisme responsable de la sélection finale des participants au programme Fulbright TEA.

Par ailleurs, le programme Fulbright comprend :

Des séminaires de niveau supérieur dans l’une des universités américaines d’accueil ;

; le partage d’expertise avec les collègues américains dans des écoles secondaires ;

Apprentissage professionnel en ligne ;

la participation à des activités culturelles tout au long du séjour aux USA.

Quels sont les avantages du programme Fulbright 2026 ?

L’IREX organisera le déplacement des lauréats et fournira à tous les enseignants un billet d’avion international et une allocation de voyage pour couvrir les frais accessoires. Par ailleurs, les enseignants Fulbright seront également remboursés par rapport aux frais de déplacements de leur ville d’origine jusqu’au point de départ vers les USA.

Pendant le programme, les participants seront logés sur le campus de l’université d’accueil ou dans des logements mis à leur disposition. Les accompagnants (conjoint, enfants…) ne sont pas autorisés à séjourner avec les enseignants durant le programme.

De plus, chaque enseignant Fulbright recevra une allocation d’entretien pendant le programme pour couvrir les dépenses telles que les fournitures pour les cours, les articles ménagers, les articles personnels et les activités culturelles et autres. Cette somme comprend une allocation quotidienne pour acheter des provisions, des repas dans des restaurants locaux ou de la nourriture provenant des services de restauration du campus.

Pour pouvoir faire partie des lauréats de ce programme, les personnes intéressées sont appelées à envoyer leurs candidatures en ligne, avant le 2 mars 2025, via ce lien (cliquer ici).

À LIRE AUSSI : 3 mois de résidence offerts en France : les Algériens peuvent candidater jusqu’au 23 février