Bourses Fulbright 2025/26 : les États-Unis ouvrent les candidatures aux chercheurs algériens

L’ambassade des États-Unis en Algérie a annoncé, dimanche 23 novembre 2025, l’ouverture du programme Fulbright 2025/2026 pour les étudiants algériens. Ces bourses permettront aux lauréats d’effectuer des séjours de recherches dans des universités américaines.

Ce programme permettra aux participants de mener des travaux de recherche ou d’intervenir comme conférenciers au sein d’établissements d’enseignement supérieur américains. L’ambassade met l’accent sur la nécessité que cette immersion soit un atout pour toutes les parties prenantes : le chercheur lui-même, son institution d’attache en Algérie, ainsi que l’université d’accueil aux États-Unis.

Dans un communiqué mis en ligne dimanche sur ses réseaux sociaux, l’ambassade américaine détaille les modalités d’inscription à ce célèbre programme de bourses.

🟢 À LIRE AUSSI : Tomorrow’s Leaders : des bourses d’excellence américaines ouvertes aux jeunes Algériens

Bourses Fulbright 2025/2026 : quelles sont les conditions d’éligibilité ?

La nouvelle édition du programme de bourses Fulbright est ouverte aux candidats répondant aux critères suivants :

Posséder la nationalité algérienne ;

être titulaire d’un doctorat ou d’une qualification professionnelle jugée équivalente ;

avoir une affiliation active à une université ou un institut de recherche en Algérie ;

Démontrer une maîtrise suffisante de la langue anglaise, essentielle pour mener à bien les projets de recherche.

Le dossier de candidature doit obligatoirement inclure le projet de recherche détaillé et réaliste. Les propositions qui mettent en avant un engagement en faveur des échanges interculturels recevront une attention particulière. À noter que les personnes possédant la citoyenneté américaine ou une carte de résident permanent aux États-Unis ne sont pas éligibles.

Comment postuler aux bourses Fulbright 2025/2026 ?

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 20 décembre 2025. Les dossiers doivent être soumis en ligne et comprendre obligatoirement un CV détaillé, trois lettres de recommandation, une bibliographie, ainsi qu’une lettre d’invitation provenant d’une université américaine.

Par ailleurs, tout dossier soumis en langue autre que l’anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée par un traducteur agréé. L’ambassade des États-Unis en Algérie insiste sur le fait que les dossiers incomplets ou reçus après la date limite des candidatures seront rejetés. De plus, toute tentative de falsification entraînera l’exclusion immédiate du candidat du processus de sélection.

La sélection repose sur l’excellence académique et la pertinence du projet de recherche. Les candidats retenus devront obtenir un visa J-1 avant leur départ. Le programme exclut formellement les activités de consultation entre institutions et la recherche médicale clinique impliquant des patients.

En outre, les boursiers Fulbright sont invités à agir comme ambassadeurs culturels et à partager leur expérience à leur retour en Algérie. Pour toute question, veuillez contacter la section des affaires publiques de l’ambassade à l’adresse algiers_eolexchanges@state.gov.

🟢 À LIRE AUSSI : EU Talent Pool : nouvelle plateforme pour accélérer le recrutement de travailleurs étrangers en Europe