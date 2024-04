Bourses France Excellence IFA 2024 : les étudiants algériens en Master concernés

L’Institut français d’Algérie revient dans une nouvelle annonce pour annoncer le lancement d’un nouvel appel à candidatures pour les bourses France Excellence IFA, pour l’année 2024. Cette nouvelle édition est dédiée pour les étudiants algériens, inscrits en Master.

Ce programme de bourses a pour objectif de soutenir la mobilité étudiante et de permettre aux meilleurs étudiants algériens de poursuivre un cursus de haut niveau dans l’enseignement supérieur français. Mais aussi de favoriser l’employabilité et l’insertion professionnelle de ces étudiants dès leur retour en Algérie.

Bourses France Excellence IFA 2024 – Master : modalités d’inscription

Plusieurs domaines d’études sont concernés par cet appel à candidatures, à savoir : Sciences de l’éducation et Sciences du langage, Sociologie et sciences politiques, Langues, & littératures, Cultures, histoire et civilisations. Mais aussi, l’Archéologie et Patrimoine, Droit et sciences politiques, Sciences de l’information et de la communication, Sciences commerciales, sciences économiques et de gestion et enfin Santé et sciences biologiques.

Pour profiter de ce programme, les étudiants éligibles (cliquer ici pour voir les conditions d’éligibilité) sont appelés à soumettre leurs candidatures, en ligne, avant le 16 mai 2024. Le dossier doit être complet et inclure les documents suivants :

Passeport ;

Lettre de motivation (2 pages maximum) ;

Curriculum Vitae(2 pages maximum) ;

Lettre d’acceptation en Master 2 ;

Dernier diplôme obtenu (avec traduction en français) ;

Relevés de notes des quatre dernières années d’études (avec traduction en français).

Par ailleurs, les lauréats sélectionnés recevront une allocation mensuelle de 860 euros et bénéficieront d’une série d’avantages. Dont, la gratuité du visa pour la France et des frais de voyage en aller-retour, la prise en charge des droits d’inscription relatifs à la préparation d’un diplôme national, et une couverture assurance maladie et responsabilité civile.

