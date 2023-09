Bourses et hébergement pour les étudiants : le ministère fait une annonce aux retardataires

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment annoncé une initiative destinée à aider les étudiants qui n’avaient pas encore soumis leurs demandes d’hébergement et de bourse en ligne. Cette mesure vise à soutenir les étudiants retardataires qui auraient pu manquer la période initiale de soumission de leurs demandes.

Selon un communiqué relayé par l’Agence de Presse Service (APS), le Ministère a confirmé que la plateforme électronique PROGRES serait accessible à partir du 5 septembre 2023 pour les étudiants concernés. Ces derniers auront ainsi une opportunité de rattraper le délai imparti pour soumettre leurs requêtes en ligne.

Auparavant, le Ministère avait incité les nouveaux bacheliers à effectuer leurs inscriptions exclusivement en ligne afin de bénéficier des avantages des œuvres universitaires. Cette démarche s’inscrit dans une vision d’amélioration des services et de l’accessibilité aux aides destinées aux étudiants.

Gratuité des transports en métro et tramway pour les étudiants dans 7 wilayas

L’Office National des Services Universitaires (ONOU) a récemment dévoilé une mesure qui devrait grandement soulager les étudiants universitaires en offrant la gratuité des transports en métro et tramway dans sept wilayas du pays. Cette annonce fait suite à des initiatives du Ministère de l’Enseignement Supérieur visant à améliorer les services universitaires proposés aux étudiants.

Un communiqué émanant de l’ONOU précise que cette décision est le résultat d’un accord conclu avec la société « Setram », dans le but de faciliter le déplacement des étudiants dans les wilayas suivantes : Alger, Oran, Constantine, Sétif, Ouargla, Sidi Bel Abbès et Mostaganem. Cette mesure devrait alléger le fardeau financier des étudiants en réduisant leurs coûts de transport, tout en encourageant l’utilisation du métro et du tramway comme modes de déplacement durables.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures visant à améliorer la qualité de vie des étudiants et à favoriser leur accès à l’enseignement supérieur. Elle reflète également l’engagement du gouvernement à soutenir l’éducation supérieure et à promouvoir l’égalité des chances pour tous les étudiants.