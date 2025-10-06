Bourses Eiffel 2026 : jusqu’à 2 100 € par mois pour étudier en France

L’appel à candidatures pour les bourses France Excellence Eiffel 2026 est ouvert jusqu’au 8 janvier 2026. Ces bourses, financées par le ministère des Affaires étrangères, permettent aux meilleurs étudiants internationaux de poursuivre leurs études en master et en doctorat dans des établissements d’enseignement supérieur français dès la rentrée académique 2026/2027.

La durée de cette bourse est modulée selon le niveau d’entrée dans le cursus choisi : elle est accordée pour 12 mois maximum pour les étudiants en deuxième année de master, pour 24 mois pour ceux qui commencent en première année de master, et elle peut s’étendre jusqu’à 36 mois maximum pour les étudiants qui suivent un cycle de préparation pour le diplôme d’ingénieur.

Le programme de bourses Eiffel se concentre sur sept domaines d’études prioritaires, répartis en deux grands champs disciplinaires pour les niveaux Master et Doctorat. Le domaine des sciences et techniques couvre la Biologie et Santé, la Transition écologique, les mathématiques et numériques, ainsi que les sciences de l’ingénieur et l’ingénierie. Parallèlement, le champ des sciences humaines et sociales inclut l’Histoire, langue et civilisation française, le Droit et science politique, et l’Économie et Gestion.

🟢 À LIRE AUSSI : À partir du 12 octobre : l’EES change les voyages en Europe, qui doit suivre la nouvelle procédure ?



Campus France lance les inscriptions au programme de bourses Eiffel 2026

Le montant de la bourse Eiffel est fixé à 2 100 euros par mois pour les étudiants sélectionnés pour le doctorat et à 1 200 euros pour les étudiants en master. Ces montants mensuels entreront en vigueur à partir de janvier 2026 (cliquer ici pour plus d’information).

Pour postuler aux bourses Eiffel, la première étape essentielle est de contacter le service des relations internationales de l’établissement français de votre choix, afin de connaître ses modalités internes et sa date limite de dépôt de candidatures.

C’est en effet l’établissement (école ou université), que vous devez sélectionner en fonction de votre projet d’études, qui est chargé d’accepter votre dossier, de le soutenir et d’effectuer le dépôt officiel en ligne sur la plateforme de Campus France Paris.

Conditions d’accès et calendrier de candidatures

La procédure de candidatures aux bourses Eiffel est exclusivement gérée par les établissements français, qui sélectionnent et proposent les dossiers des étudiants qu’ils souhaitent accueillir. Les candidatures soumises directement par les étudiants ou par des établissements étrangers ne seront pas examinées.

Une fois choisis, les établissements ont jusqu’au 8 janvier 2026 pour déposer officiellement les candidatures auprès de Campus France Paris. Les résultats finaux seront communiqués aux lauréats et aux établissements par courrier électronique.

Les candidats à la bourse Eiffel au niveau Master doivent postuler pour la première fois et cette aide n’est pas cumulable avec une autre bourse du gouvernement français. Pour les bourses de niveau Doctorat d’une durée de 12 ou 18 mois, les étudiants peuvent déjà être inscrits dans un établissement français durant l’année en cours, mais la cotutelle ou la codirection est obligatoire.

Si la convention de cotutelle n’est pas finalisée au moment du dépôt, une attestation de l’établissement, confirmant qu’elle est en cours, suffit. Une attestation de codirection est également requise, le cas échéant. Il est important de noter que la cotutelle n’est pas compatible avec une durée de bourse de 36 mois, rendant le candidat inéligible pour cette option.

🟢 À LIRE AUSSI : Arabie saoudite : la Omra désormais accessible avec tous les types de visas

