Bourses du Bundestag allemand pour Algériens : voici la date limite des inscriptions

Le Bundestag allemand offre à nouveau la possibilité, pour les Algériens, de profiter d’un mois de séjour en Allemagne et de découvrir de plus près le parlement allemand. Ce programme de bourses est dédié pour les femmes et hommes diplômes de l’enseignement supérieur intéressés, par le système parlementaire allemand.

Le programme de stage parlementaire international IPS se déroule chaque année à Berlin, du 1ᵉʳ au 30 septembre. Dans le cadre d’un programme concentré de quatre semaines, les boursiers profiteront, aussi, d’un stage au sein du bureau d’un membre du Bundestag allemand.

Programme de bourses IPS : les inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier 2024

Dans un nouveau communiqué, publié sur sa page officielle, l’ambassade d’Allemagne en Algérie, annonce la prolongation de la date limite pour le dépôt des candidatures. En effet, les candidats auront jusqu’au 15 janvier 2024, pour soumettre leurs candidatures et profiter de cette nouvelle expérience.

Le programme est ouvert aux candidats ayant moins de 35 ans et détenteurs d’un diplôme universitaire. Par ailleurs, le programme exige d’avoir de bonnes connaissances en langue allemande, ainsi qu’un intérêt marqué pour la politique.

Les candidats seront invités à un entretien personnel de sélection au niveau de la représentation diplomatique allemande en Algérie. De plus, une commission du Bundestag allemand procédera à la sélection des candidats qui participeront au programme de bourses IPS.

Par ailleurs, les participants recevront une allocation mensuelle de 700 euros, avec, notamment, la prise en charge :

Frais assurance maladie, accident et responsabilité civile ;

Un logement mis à disposition des candidats gratuitement ;

Frais du voyage en aller-retour vers Berlin.

En revanche, il n’est possible pour les candidats algériens de participer à ce programme qu’une seule fois. Pour pouvoir participer à ce programme, il convient d’envoyer son dossier de candidature complet ( cliquer ici pour consulter la liste des documents) par voie électronique à l’adresse de l’ambassade d’Allemagne en Algérie.

