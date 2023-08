Bourses du Bundestag allemand pour Algériens : la date limite des inscriptions prolongée

Plusieurs Algériens profitent des bourses offertes par d’autres pays pour pouvoir étudier ou poursuivre leur carrière à l’étranger. Dans ce sillage, le Bundestag allemand a précédemment lancé les inscriptions pour son fameux programme de bourses IPS.

Un programme qui fait profiter les ressortissants de la région du MENA, dont les Algériens, de la possibilité de découvrir le fonctionnement du parlement allemand. En effet, chaque année, l’Allemagne attribue 120 bourses dans le cadre de ce programme.

Le Bundestag allemand prolonge la date des inscriptions pour la bourse IPS

Dans un nouveau communiqué, publié sur sa page officielle, la représentation diplomatique de l’Allemagne en Algérie a fait part de la prolongation du dernier délai des inscriptions pour la bourse IPS. En effet, la date limite est à nouveau fixée pour le 31 août 2023.

En effet, les ressortissants algériens désireux de s’inscrire à cette bourse disposent désormais d’un mois de délais pour transmettre leurs candidatures et profiter de l’une de ces bourses. Ce programme est une opportunité pour découvrir le fonctionnement du Bundestag allemand et faire connaissance avec le quotidien d’un député au sein du parlement. Notamment grâce à un stage pratique de trois mois et un emploi en plein-temps.

Cette bourse comprend également une allocation mensuelle de 700 euros, mais aussi une assurance maladie et accidents. Elle prend en charge, par ailleurs, l’hébergement du candidat et ses frais du voyage depuis et vers l’Allemagne.

Comment postuler à la Bourse du Bundestag allemand ?

Les personnes intéressées par cette bourse peuvent profiter de cette deuxième chance offerte par l’Allemagne et transmettre leurs candidatures, en ligne, à l’adresse suivante : ips@hu-berlin.de. Par ailleurs, ces candidats doivent remplir un certain nombre de critères, à savoir :

Être âgé de moins de 30 ans ;

Avoir un diplôme universitaire ;

Avoir une bonne maitrise de la langue allemande.

Les candidats remplissant ces conditions peuvent postuler à ce programme de bourses du Bundestag allemand avant le 31 août prochain.

