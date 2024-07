Bourses doctorales Jean Sénac 2024 : la date limite des inscriptions prolongée

L’Institut français d’Algérie a récemment annoncé le lancement des candidatures pour la troisième édition de son célèbre programme de bourses doctorales Jean Sénac. Six lauréats bénéficieront de 18 mois de bourses doctorales, répartis sur 36 mois.

Cet appel à candidatures est ouvert aux étudiants algériens inscrits dans l’un des domaines suivants :

Littérature française et francophones ;

Didactique du français ;

Sciences du langage.

Bourses d’études Jean Sénac 2024 : l’appel à candidatures ouvert jusqu’au 25 juillet 2024

L’Institut français d’Algérie revient dans un nouveau communiqué pour faire part de la prolongation de la date limite des inscriptions à ce programme de bourses. Désormais, le dernier délai pour soumettre les dossiers de candidature est fixé pour le 25 juillet 2024 à 23 h 59. La sélection des lauréats se fera sur la base d’un dossier électronique envoyé à l’adresse : jeansenac.bourses@if-algerie.com.

Ce dossier devra comprendre les pièces justificatives suivantes :

Un CV composé de deux pages maximum ;

le formulaire d’inscription à télécharger sur le site de l’IFA (cliquer ici) ;

Une description détaillée du projet de recherche ;

Une lettre du directeur de la thèse en Algérie ;

Une lettre un enseignant français pour diriger les recherches.

L’évaluation des candidats se fera par un jury externe composé d’universitaires spécialistes dans les domaines mentionnés. Les résultats seront annoncés individuellement aux candidats. Ils pourront commencer leur mobilité, entre le 1ᵉʳ octobre et le 1ᵉʳ décembre 2024.

Quels sont les avantages de ce programme pour les doctorants algériens ?

Les lauréats retenus pour poursuivre ce programme bénéficieront de la gratuité des frais de visa. Mais aussi, de la prise en charge des dépenses relatives au voyage, en aller-retour, depuis l’Algérie vers la France. Par ailleurs, ces candidats auront droit à une couverture assurance maladie et responsabilité civile durant leur séjour sur le territoire français. De plus, le programme de bourses Jean Sénac offre aux lauréats une allocation mensuelle de 1500 à 1700 euros, selon le type d’inscription.

À travers ce programme, l’Institut français d’Algérie rend hommage à l’écrivain, poète et dramaturge, Jean Sénac. Élève de René Char et d’Albert Camus, il s’est inspiré de sa poésie pour imaginer et créer un monde de beauté et de fraternité.

