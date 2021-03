Bourses d’études aux USA : du nouveau pour les Algériens

Suite à l’annonce de l’ambassade des USA en Algérie des nouvelles mises à jour concernant l’octroi des visas aux Algériens, voilà que c’est autour du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d’évoquer des programmes de coopération et de subvention, accordés par les États-Unis au profit des étudiants et des professeurs algériens.

En effet, et comme cela est rapporté par le média arabophone Al Bilad, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avait annoncé une visioconférence-conférence qui sera modérée par l’attaché culturel de l’ambassade des Etats unis d’Amériques en Algérie.

Cette visioconférence vise en premier lieu à présenter les différents programmes de coopération et de subvention qui seront accordés par les États-Unis au profit des étudiants et des professeurs algériens. La correspondance du ministère, datée le 04 mars 2021, a été émise par la Direction de la coopération et des échanges entre universités.

Dans cette correspondance, adressée aux responsables des séminaires régionaux des universités Algérienne, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait précisé que les visioconférences seront organisées le 24 mars en ce qui concerne les universités de la région de l’est, et le 25 mars, en ce qui concerne celles de la région du centre.

Ces activités, comme cela est rapporté par la correspondance du ministère, s’inscrivent dans le cadre du programme d’échanges internationaux du gouvernement américain, mais aussi dans celui de la stratégie du ministère qui vise à ouvrir les universités Algériennes sur le monde.

Nouvelles procédures relatives aux visas USA

Le 28 février passé, l’ambassade américaine en Algérie, via sa page Facebook, avait annoncé des nouvelles procédures relatives aux visas. Cela s’inscrit dans le cadre des mesures prises par le nouveau président Américain Joe Biden, notamment suite à l’annulation du décret interdisant l’immigration légale pour les bénéficiaires du Programme de loterie de visas de diversité.

Le communiqué de l’ambassade Américaine avait annoncé que les titulaires d’un visa de diversité DV2020, peuvent désormais faire leur voyage aux États-Unis d’Amérique. L’ambassade avait également communiqué la reprise des traitements des demandes de visas de types IR5, F1, F3, F4.

Les visas de préférence familiale (F2A, F2B), les visas de diversité (DV2021), ainsi que les visas d’immigrants basés sur l’emploi, seront également traités suite à l’annulation L’ordonnance présidentielle 10014