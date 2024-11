Bourses d’étude pour les Algériens: la Hongrie lance des programmes de master et doctorat

L’Université d’Alger 3 annonce l’ouverture des candidatures pour des bourses d’études offertes par le gouvernement hongrois.

Ces bourses concernent les programmes de master et de doctorat pour l’année universitaire 2025-2026. Le programme s’adresse aux étudiants brillants, qu’ils soient en troisième année de licence ou en deuxième année de master. Les candidats ont la possibilité de poursuivre leurs études en Hongrie, un pays reconnu pour ses institutions académiques de qualité.

Le but de ce programme est d’offrir une expérience académique internationale aux étudiants algériens.

Les documents requis pour la candidature

Pour soumettre une demande de bourse, les candidats doivent préparer plusieurs documents importants. Tout d’abord, ils doivent remplir le formulaire de demande dans le système électronique prévu. Cela inclut toutes les sections nécessaires. Les candidats doivent également fournir des certificats académiques selon leur niveau d’étude.

Par exemple, un certificat de baccalauréat est requis pour les candidats à la licence, tandis que ceux postulant pour un master doivent soumettre un certificat de licence. Les candidats au doctorat doivent fournir un certificat de master.

En outre, il est nécessaire de soumettre des copies des relevés de notes traduits en anglais pour toutes les années d’études. Un curriculum vitae à jour est également demandé, incluant le parcours académique et les expériences professionnelles.

Les candidats doivent rédiger une lettre de motivation pour expliquer leurs raisons de vouloir étudier en Hongrie et les objectifs qu’ils espèrent atteindre. De plus, ils doivent fournir deux lettres de recommandation pour les programmes de troisième cycle et de doctorat. Ces lettres doivent provenir de professeurs qui sont capables d’évaluer les compétences des candidats.

Date limite pour le dépôt des dossier

Les candidats doivent également respecter certaines exigences linguistiques selon l’institution d’accueil. Ils pourraient être tenus de fournir un certificat de langue en anglais, en hongrois ou dans une autre langue. Aussi, les candidats devront présenter un certificat médical confirmant leur aptitude à étudier, ainsi qu’une copie de la page de leurs données personnelles sur leur passeport.

Les étudiants de l’Université d’Alger 3 doivent soumettre leurs dossiers avant la date limite fixée au 15 janvier 2024. Ils doivent inclure le dossier original et une version électronique sur un CD, à remettre à la vice-direction des relations extérieures de l’université avant le 6 février 2025.

Cette initiative offre une chance unique aux étudiants algériens désireux de s’enrichir d’une expérience internationale et d’atteindre de nouveaux sommets académiques.

