Bourses Chevening pour les Algériens : la date du début des inscriptions dévoilée

Bonne nouvelle pour les Algériens désireux de poursuivre leurs études au Royaume-Uni. Les candidatures pour le fameux programme de bourses britannique, Chevening, seront ouvertes dans deux semaines. Il s’agit de ce qu’a annoncé l’ambassade UK en Algérie.

En effet, dans un nouveau communiqué publié, en ce mercredi 30 août 2023, l’ambassade du Royaume-Uni en Algérie, appelle les étudiants algériens, intéressés par ces bourses, à préparer leurs dossiers de candidature.

Selon le communiqué en question, les candidatures pour les bourses Chevening 2024/2025 ouvriront dans deux semaines. Soit à partir du 12 septembre 2023. Pour rappel, Chevening est le programme de bourses britannique financé par le Foreign, Commonwealth and Développement Office.

Ce programme offre aux lauréats la possibilité de poursuivre leurs études en Master, complètement financé, pendant un an. Par ailleurs, les candidats sélectionnés profiteront de plusieurs avantages. Notamment :

Le programme Chevening offre également aux candidats, l’accès à l’un des meilleurs systèmes d’enseignement supérieur dans le monde. Et la possibilité de mise en réseau avec les autres participants à ces bourses. Par ailleurs, pour pouvoir profiter de ces avantages, il convient d’envoyer sa candidature dans les délais. Notamment à partir du 12 septembre 2023.

Le calendrier des candidatures est disponible sur le site officiel de Chevening (cliquer ici). Les candidats intéressés par ce programme sont appelés à préparer leurs dossiers de candidature tel indiqué sur le site.

Only 2 weeks to go until applications are open for #Chevening Scholarships!

Make sure you are preparing your application using these five steps: https://t.co/MZouVnSi0R https://t.co/W6n3QPYQa6

— UK in Algeria (@ukinalgeria) August 30, 2023