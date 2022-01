Bourse USA : nouvelle opportunité pour les enseignants algériens

L’ambassade des États-Unis continue de proposer des initiatives et des opportunités très intéressantes pour les Algériens, que ce soit pour des formations ici ou encore mieux, des programmes d’échanges ou des postes d’emplois aux USA, de quoi réaliser « The American Dream ».

L’ambassade revient avec une bourse exceptionnelle, 6 semaines de formation aux États-Unis pour les Algériens. Cette bourse concerne les enseignants à plein temps dans des établissements étatiques ou privés, enseignant au collège ou au lycée. Les spécialités éligibles : anglais, histoire, géographie, mathématiques, sciences et ceux ayant enseigné des enfants aux besoins particuliers.

Cette formation « Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) « , permettra aux enseignants d’assister à des séminaires académiques pour le développement professionnel, où ils partageront et gagneront par la même occasion l’expérience et l’expertise des universités américaines.

Pour les personnes intéressées, le dernier délai d’inscription sera le 20 mars 2022, vous pouvez avoir plus d’informations et vous inscrire ici.

TechGirls, l’initiative américaine pour les Algériennes

La « US Embassy » offre également des opportunités pour les étudiants et les élèves, les lycéennes algériennes dans le domaine des sciences, l’ingénierie, la technologie et les mathématiques pourront apprendre, améliorer leurs connaissances et gagner de l’expérience à travers le programme TechGirls.

Depuis 2012, ce programme d’échange donne la chance à plusieurs jeunes filles ( entre 15 et 17 ans ) de participer à une formation de quatre semaines aux États-Unis en partenariat avec l’Institut polytechnique et université d’État de Virginie (Virginia Tech).

Les participantes seront sélectionnées en fonction de plusieurs critères, notamment une bonne maîtrise de l’anglais. Les décisions finales seront annoncées en avril. Pour rappel, le dernier délai d’inscription est le 15 janvier 2022, vous pouvez vous inscrire ici.