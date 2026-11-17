Vous êtes chercheur en Algérie et rêvez de propulser vos travaux à l’international ? L’ambassade des États-Unis en Algérie vient de lancer lundi 16 novembre l’appel à candidatures pour le célèbre programme de bourses Fulbright 2027-2028. À la clé : un séjour de recherche entièrement financé de 3 à 6 mois au sein des plus grandes institutions américaines.

Comment fonctionne cette bourse d’excellence ? Comme le souligne l’ambassade des États-Unis à Alger, ce dispositif s’adresse directement aux universitaires souhaitant exporter leur expertise : « Vous êtes un chercheur algérien à la recherche d’une opportunité de mener des recherches ou de donner des cours aux États-Unis ? Le programme Fulbright pour chercheurs invités vous offre la possibilité de passer 3 à 6 mois dans une université américaine. »

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L’ambassade US lance le programme Fulbright pour les chercheurs algériens

Destinée aux chercheurs algériens résidant sur le territoire national et titulaires d’un doctorat (ou d’un diplôme équivalent), la bourse Fulbright permet d’intégrer une université américaine pendant 3 à 6 mois pour y mener des travaux de recherche avancés.

Quels sont les critères de sélection ? L’ambassade précise que les candidats doivent soumettre un projet de recherche rigoureux sur le plan théorique, bien rédigé et réalisable. Une attention particulière sera portée aux dossiers qui favorisent le dialogue et la compréhension interculturelle.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ? Pour soumettre leur dossier, les postulants doivent obligatoirement être en exercice au sein d’une université ou d’un centre de recherche algérien. L’ambassade américaine détaille l’ensemble des critères requis :

Posséder la nationalité algérienne ;

; Être détenteur d’un doctorat ou d’un titre professionnel équivalent ;

Justifier d’une maîtrise de l’anglais (à l’oral comme à l’écrit) suffisante pour mener à bien les travaux envisagés ;

(à l’oral comme à l’écrit) suffisante pour mener à bien les travaux envisagés ; Être actuellement rattaché à un établissement universitaire ou un institut de recherche en Algérie ;

Présenter un projet de recherche approfondi et rigoureux.

Comment postuler au programme Fulbright : calendrier et pièces à fournir

Le jury privilégiera les candidats motivés, capables de tirer le meilleur parti de leur immersion dans une université américaine et désireux de transférer les compétences acquises à leur retour en Algérie.

L’ambassade souligne que le séjour Fulbright ne doit pas se limiter à une réussite individuelle. L’expérience se veut avant tout collaborative et profitable à la fois au chercheur, à son université algérienne (étudiants et corps professoral), ainsi qu’à l’institution américaine d’accueil.

Comment et jusqu’à quand postuler ? Si votre profil correspond aux exigences du programme, vous avez jusqu’au 15 décembre 2026 pour enregistrer votre demande via le portail d’inscription en ligne. Pour préparer sereinement votre envoi, retrouvez la liste complète des documents exigés sur cette page officielle.

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