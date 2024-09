Bourse étudiante 2025 : Algérie Poste explique comment ouvrir son premier compte CCP

Alger, le 18 septembre 2024 – Les nouveaux étudiants algériens désireux de bénéficier de la bourse universitaire sont invités à se rapprocher des agences d’Algérie Poste. C’est ce qu’a annoncé l’établissement public dans une publication partagée sur sa page Facebook officielle.

Selon Algérie Poste, l’ouverture d’un compte postal est la première étape indispensable pour pouvoir prétendre à cette aide financière. Les étudiants qui n’ont pas encore procédé à cette formalité sont invités à suivre un tutoriel vidéo mis en ligne par l’entreprise pour connaître la marche à suivre.

Ainsi, pour ouvrir un compte courant postal (CCP) et ainsi recevoir leur bourse, les étudiants doivent se munir des documents suivants :

Une copie de leur carte d’identité ;

; Un certificat de résidence ;

; Une copie du diplôme du baccalauréat ;

; Un formulaire fourni par Algérie Poste (disponible sur place) ;

Une autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

Une fois le compte ouvert, l’étudiant reçoit un code secret ECCP. Ce code est indispensable pour commander la carte EDDAHABIA, une carte qui permet de retirer de l’argent facilement à tous les guichets automatiques postaux. Le bureau de poste fournit également un code secret spécifique au compte CCP.

Pour être tenu informé des nouveautés et des actualités concernant la bourse universitaire et les services proposés par Algérie Poste, les étudiants sont invités à suivre les comptes officiels de l’entreprise sur les réseaux sociaux. Ils y trouveront des informations utiles, des conseils pratiques et des réponses à leurs questions.

Algérie Poste : Comment retirer votre bourse universitaire avec la carte Eddahabia ?

Une fois votre carte Eddahabia reçue, vous pourrez facilement retirer votre bourse universitaire à tout moment. Voici un guide simple pour effectuer votre premier retrait :

Rendez-vous à un guichet automatique Insérez votre carte : Glissez votre carte Eddahabia dans l’emplacement prévu à cet effet, en suivant le sens de la flèche indiqué sur la carte. Saisissez votre code secret : Tapez le code secret de votre carte EDDAHABIA sur le clavier du guichet. Ce code est personnel et confidentiel, veillez à ne jamais le communiquer à quiconque. Choisissez votre langue : Sur l’écran du guichet, sélectionnez votre langue préférée (français ou arabe). Choisissez l’option de retrait : Sur l’écran du guichet, sélectionnez l’option « Retrait ». Indiquez le montant : Saisissez le montant que vous souhaitez retirer. Vous pouvez choisir parmi les montants pré-définis ou saisir un montant personnalisé en cliquant sur “Autre montant” Confirmez l’opération : Vérifiez que toutes les informations sont correctes, puis confirmez l’opération de retrait. Récupérez votre argent : Le guichet va émettre les billets. Retirez-les et n’oubliez pas votre carte.

