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8 000 € pour étudier en Italie : les étudiants algériens concernés par cette bourse

RA
Rima Aissanou
3 min de lecture
8 000 € pour étudier en Italie : les étudiants algériens concernés par cette bourse
Bonne nouvelle pour les étudiants algériens ! L’Italie lance 70 bourses de 8 000 € pour l’année universitaire 2026-2027, dans le cadre du programme ITALYOU. Voici les conditions pour en bénéficier.
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C’est une excellente nouvelle pour les étudiants en Algérie ! Le programme phare ITALYOU – L’Italia nel tuo futuro lance officiellement son édition pour l’année universitaire 2026-2027. À la clé ? 70 nouvelles bourses de 8 000 euros accordées à des candidats d’Afrique, dont l’Algérie. Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour saisir cette chance unique et financer votre projet d’études en Italie.

Outre l’Algérie, ce programme s’adresse aux étudiants issus de six autres pays partenaires : le Cameroun, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. L’ambition est claire : dynamiser la coopération académique et culturelle entre l’Italie et le continent africain.

Pour la jeunesse algérienne, il s’agit d’une opportunité majeure pour accéder à des formations spécialisées tout en bénéficiant d’un accompagnement financier solide.

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Une bourse de 8 000 € sur un an à la clé

Chaque lauréat bénéficiera d’un soutien financier de 8 000 euros étalé sur 12 mois. Cette allocation permettra de financer une grande partie des cours et du séjour en Italie. Attention toutefois : ce montant ne couvrant pas la totalité des coûts de la vie quotidienne, il est fortement conseillé aux candidats de bien planifier leur budget global en amont.

En plus de l’allocation financière, les lauréats bénéficient d’une exonération des frais de scolarité, hors cotisations obligatoires propres à chaque université. Cet avantage majeur réduit considérablement le coût global du cursus et s’impose comme l’un des plus grands atouts du programme ITALYOU.

Attention, ce financement ne couvre pas l’ensemble des filières. Les bourses ciblant exclusivement un cursus spécifique dispensé par l’Université pour étrangers de Pérouse, axé sur l’enseignement du de la langue italienne. Ce programme sur mesure s’adresse ainsi aux candidats désireux d’orienter leur carrière académique ou professionnelle autour de la maîtrise et de la pédagogie de l’italien.

Les étudiants algériens éligibles

L’ambition principale est de former des enseignants qualifiés, prêts à promouvoir la langue italienne dans leur pays natal. Au-delà de l’enseignement, ce cursus offre d’excellents débouchés dans les métiers de la traduction, de la coopération culturelle et des relations universitaires internationales. Attention toutefois : il s’agit d’un programme spécialisé et non d’un financement global applicable à n’importe quel Master en Italie.

L’Algérie fait pleinement partie des nations éligibles à cette nouvelle édition. Pour maximiser leurs chances, les candidats algériens doivent satisfaire aux exigences académiques et linguistiques établies par l’université et la commission de sélection. Une attention particulière sera portée à la qualité du parcours académique, au niveau de maîtrise de la langue ainsi qu’à la cohérence globale du projet d’études.

Attention : être éligible ne garantit pas automatiquement l’octroi de la bourse. Le nombre de places étant limité (70 bourses au total), les candidatures font l’objet d’une sélection rigoureuse. Pour mettre toutes les chances de votre côté, une préparation minutieuse est essentielle : rassemblez vos diplômes, certifiez votre niveau d’italien et anticipez les démarches de visa le plus tôt possible. Respecter scrupuleusement les conditions et les dates limites sera la clé du succès. Pour les étudiants algériens ciblés par ce programme, il s’agit d’un véritable tremplin vers une carrière universitaire et internationale réussie en Italie.

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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